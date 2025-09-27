Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Kolombiya lideri Petro dünyaya seslendi! “Filistin için ordu kurmanın zamanı geldi!”

Kolombiya lideri Petro dünyaya seslendi! “Filistin için ordu kurmanın zamanı geldi!”

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Kolombiya lideri Petro dünyaya seslendi! “Filistin için ordu kurmanın zamanı geldi!”
Filistin, Soykırım, Kolombiya, ABD, İsrail, Times Meydanı, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

New York’taki Times Meydanı’nda binlerce kişiye hitap eden Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, dünyaya meydan okudu. Petro, “Gazze’de olanlar kelimenin tam anlamıyla soykırımdır. Filistin halkını yok etmek istiyorlar. Artık bir ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız” dedi.

Times Meydanı’nda konuşan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, binlerce kişinin önünde dünyaya meydan okudu. “Gazze’de olanlar soykırımdır. Artık bir ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız” dedi.

Kolombiya lideri Petro dünyaya seslendi! “Filistin için ordu kurmanın zamanı geldi!” - 1. Resim

"GAZZE'DE OLANLAR SOYKIRIMDIR"

Petro, gösteride yaptığı konuşmada Gazze'deki duruma dikkat çekerek, "Gazze'de olanlar kelimenin tam anlamıyla soykırımdır. Amaç Filistin halkını yok etmektir" ifadelerini kullandı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı' ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı önerilerin ABD tarafından veto edilmesini hatırlatarak, "Diplomasinin tıkandığı yerde yeni bir aşamaya geçmek gerekiyor" şeklinde konuştu.

"NAZİ GİBİ SUÇLAR İŞLENİYOR"

Petro, konuşmasında tarihi göndermeler yaparak, "Bugün de Yahudilerin yaşadığı soykırım gibi bir sahne yaşanıyor. Bunun hesabı sorulmalı. İnsanlar soykırıma karşı giderek daha güçlü tepki veriyor" dedi. Cumhurbaşkanı, "Ne İsrail halkıyla ne de Yahudilerle bir sorunumuz var" açıklamasında bulundu.

"İNSANLIK İÇİN TETİKTE OLMALIYIZ"

İnsanlığın korunması ve Filistin’in özgürlüğü için uluslararası toplumun birleşerek bir ordu kurması gerektiğini aktaran Petro sözleri şöyle sürdürdü:

İnsanlığa karşı füzelerinizi doğrultmayın, Trump’a boyun eğmeyin, insanlığa hizmet edin"

"FİLİSTİN YOK OLURSA, İNSANLIK DA YOK OLUR"

Petro, Filistin meselesinin sadece Arapların değil, tüm insanlığın meselesi olduğunu dile getirdi. "Eğer Filistin yok olursa, insanlık da yok olur" ifadelerini kullandı. Konuşmasının ardından kendisine Filistin kefiyesi hediye edildi, bazı katılımcılar ise Cumhurbaşkanı'na sarılarak destek gösterdi.

ABD: VİZE İPTALİ YOLDA

 ABD Dışişleri Bakanlığı, Petro’nun ABD askerlerini Trump’a itaatsizliğe çağırmasını "pervasız ve kışkırtıcı" olarak nitelendirdi. Bakanlık, Petro’nun vizesinin iptal edileceğini duyurdu.

ABD'li yetkililer, Petro’nun yaptığı çağrının "emirlere itaatsizliğe ve şiddeti teşvik etmeye yönelik" olduğunu iletti.

PETRO ABD'YE NE DEMİŞTİ?

Petro, Times Meydanı'nda megafonla yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"İlk görevi Filistin’i özgürleştirmek olan bir dünya kurtuluş ordusu kurulmalı. Bu nedenle buradan, New York’tan, ABD ordusundaki tüm askerlerden tüfeklerini insanlığa doğrultmamalarını istiyorum. Trump’ın emrine itaat etmeyin, insanlığın emrine itaat edin!"

"ASIL VİZE İPTALİ NETANYAHU'YA OLMALI"

Kolombiya İçişleri Bakanı Armando Benedetti, ABD'nin Petro'ya yönelik vize iptali kararına sosyal medya platformu X üzerinden tepki gösterdi. Benedetti, "Petro’nun değil, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun vizesi iptal edilmeli" diyerek ABD’yi çifte standartla suçladı.

Kaynak: Dış Haberler

Brentford - Manchester United maçı hangi kanalda? İlk 11'ler belli olduAlmanya’dan Rusya’ya karşı yeni İHA planı! Orduya vur emri geliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Almanya’dan Rusya’ya karşı yeni İHA planı! Orduya vur emri geliyor - DünyaOrduya vur emri geliyor!İran, İsrail’in nükleer programını nasıl sızdırdı? - Dünyaİran, İsrail’in nükleer programını nasıl sızdırdı?Netanyahu kendini Nazilerle kıyasladı! BM konuşmasında dikkat çeken anlar - DünyaNetanyahu kendini Nazilerle kıyasladı!Netanyahu X’in peşinde! “Elon Musk bize düşman değil, konuşacağız” - DünyaNetanyahu X’in peşinde!Mali’de Cumhurbaşkanlığı konvoyuna saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - DünyaMali’de Cumhurbaşkanlığı konvoyuna saldırı!Rus casus uyduları Alman ordusunu izliyor! 35 milyar avroluk plan devrede - DünyaRus casus uyduları Alman ordusunu izliyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...