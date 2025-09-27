Kolombiya lideri Petro dünyaya seslendi! “Filistin için ordu kurmanın zamanı geldi!”

Times Meydanı’nda konuşan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, binlerce kişinin önünde dünyaya meydan okudu. “Gazze’de olanlar soykırımdır. Artık bir ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız” dedi.

"GAZZE'DE OLANLAR SOYKIRIMDIR"

Petro, gösteride yaptığı konuşmada Gazze'deki duruma dikkat çekerek, "Gazze'de olanlar kelimenin tam anlamıyla soykırımdır. Amaç Filistin halkını yok etmektir" ifadelerini kullandı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı' ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı önerilerin ABD tarafından veto edilmesini hatırlatarak, "Diplomasinin tıkandığı yerde yeni bir aşamaya geçmek gerekiyor" şeklinde konuştu.

"NAZİ GİBİ SUÇLAR İŞLENİYOR" Petro, konuşmasında tarihi göndermeler yaparak, "Bugün de Yahudilerin yaşadığı soykırım gibi bir sahne yaşanıyor. Bunun hesabı sorulmalı. İnsanlar soykırıma karşı giderek daha güçlü tepki veriyor" dedi. Cumhurbaşkanı, "Ne İsrail halkıyla ne de Yahudilerle bir sorunumuz var" açıklamasında bulundu. "İNSANLIK İÇİN TETİKTE OLMALIYIZ" İnsanlığın korunması ve Filistin’in özgürlüğü için uluslararası toplumun birleşerek bir ordu kurması gerektiğini aktaran Petro sözleri şöyle sürdürdü: İnsanlığa karşı füzelerinizi doğrultmayın, Trump’a boyun eğmeyin, insanlığa hizmet edin"

"FİLİSTİN YOK OLURSA, İNSANLIK DA YOK OLUR"

Petro, Filistin meselesinin sadece Arapların değil, tüm insanlığın meselesi olduğunu dile getirdi. "Eğer Filistin yok olursa, insanlık da yok olur" ifadelerini kullandı. Konuşmasının ardından kendisine Filistin kefiyesi hediye edildi, bazı katılımcılar ise Cumhurbaşkanı'na sarılarak destek gösterdi.

ABD: VİZE İPTALİ YOLDA

ABD Dışişleri Bakanlığı, Petro’nun ABD askerlerini Trump’a itaatsizliğe çağırmasını "pervasız ve kışkırtıcı" olarak nitelendirdi. Bakanlık, Petro’nun vizesinin iptal edileceğini duyurdu.

ABD'li yetkililer, Petro’nun yaptığı çağrının "emirlere itaatsizliğe ve şiddeti teşvik etmeye yönelik" olduğunu iletti.

PETRO ABD'YE NE DEMİŞTİ?

Petro, Times Meydanı'nda megafonla yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"İlk görevi Filistin’i özgürleştirmek olan bir dünya kurtuluş ordusu kurulmalı. Bu nedenle buradan, New York’tan, ABD ordusundaki tüm askerlerden tüfeklerini insanlığa doğrultmamalarını istiyorum. Trump’ın emrine itaat etmeyin, insanlığın emrine itaat edin!"

"ASIL VİZE İPTALİ NETANYAHU'YA OLMALI"

Kolombiya İçişleri Bakanı Armando Benedetti, ABD'nin Petro'ya yönelik vize iptali kararına sosyal medya platformu X üzerinden tepki gösterdi. Benedetti, "Petro’nun değil, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun vizesi iptal edilmeli" diyerek ABD’yi çifte standartla suçladı.