Kolombiya, Gazze'deki çocuklar için devreye girdi! Yaralıları tedavi etmek için alacaklar

Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo, İsrail'in saldırılarında yaralanan 50 Gazzeli çocuğun tedavi için ülkeye getirileceğini bildirdi. Murillo, çocukları Mısır üzerinden getirteceklerini belirterek, "Amaç, Gazze'deki saldırılarda yaralanan ya da sakat kalan 35 ila 50 çocuğu Kolombiya'ya getirtmek. Refakatçileriyle beraber 6 aya kadar onları burada ağırlamak istiyoruz, daha sonra Mısır'a geri gönderilecekler." dedi.

İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana topyekün abluka altına aldığı Gazze Şeridi'nde saldırılarına devam ediyor. 257 gündür bombardıman altında olan Gazze'de bilanço ağırlaşırken dünyadan tepkiler peş peşe geliyor. İnsanlık krizinin tavan yaptığı bölgede en büyük zararı çocuklar görüyor. Savaşın başından bu yana İsrail'i sert bir şekilde eleştiren Kolombiya çocuklar için devreye girdi. Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo, İsrail'in saldırılarında yaralanan 50 Gazzeli çocuğun tedavi için ülkeye getirileceğini açıkladı.

FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR ASKERİ HASTANEDE TEDAVİ EDİLECEK

Başkent Bogota'da gazetecilere açıklama yapan Murillo, Gazze'den getirilecek 50 Filistinli çocuğun askeri hastanede tedavi edileceğini söyledi. Murillo, çocukları Mısır üzerinden getirteceklerini belirterek, "Amaç, Gazze'deki saldırılarda yaralanan ya da sakat kalan 35 ila 50 çocuğu Kolombiya'ya getirtmek. Refakatçileriyle beraber 6 aya kadar onları burada ağırlamak istiyoruz, daha sonra Mısır'a geri gönderilecekler." dedi.

Gustavo Petro

GUSTAVO TALİMAT VERDİ

Mısır ve Ürdün dışişleri bakanlarından konuyla ilgili gerekli desteği aldığını dile getiren Murillo, "İyileşmelerine katkı sağlayacak protez ve diğer aletleri hazırlıyoruz. Hangi gün geleceklerini henüz söyleyemem ancak ciddi ilerleme katettik. Zaten Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, gerekli talimatları verdi." diye konuştu.

Murillo, diğer ülkeleri Gazzeli çocukların tedavisine katkı sağlamaları için teşvik etmeye çalıştıklarını da söyledi.

İSRAİL İLE DİPLOMATİK İLİŞKİLERİNİ KESTİLER

Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri resmen kestiğini duyurmuştu.

3 BİN 500 ÇOCUK ÖLÜM TEHLİKESİ ALTINDA

Gazze'de 3 bin 500 çocuk girişi yasaklanan ürünlerden olan takviye edici gıda ve aşı yoksunluğu ile yetersiz beslenme nedeniyle ölüm tehlikesi altında...

ABD ve İsrail'in Gazze'de 2,4 milyon sivilin açlığa mahkum edilmesinde kararlı olduğu vurgulanan Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, hasta ve çocuklara uygulanan aç bırakma politikasının, gıda ve ilaç girişinin yasaklanmasının insani olmayan tehlikeli bir yol olduğu belirtildi.

Tüm bunların Gazze'deki sivillere yönelik işlenen bir soykırım savaşı olduğunun altı çizilen açıklamada, işlenen bu suçların durması için acil uluslararası müdahale talep edildi.

REFAH SINIR KAPISI 7 MAYIS'TAN BU YANA KAPALI

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu. Refah Sınır Kapısı, bölgede İsrail işgalinin başladığı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı tutuluyor. Gazze Şeridi'nin İsrail dışında dış dünyaya açılan tek kapısı olma özelliğini taşıyan Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması, gıda sıkıntısıyla karşı karşıya olan Gazze'ye insani yardım girişlerini de önemli derecede etkiliyor.

GAZZE'DE ÖLÜ SAYISI 37 BİNİ AŞTI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı son durumu açıkladı. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 372’ye, yaralı sayısının 85 bin 452'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri ​​​​​​​nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.