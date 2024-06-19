Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Gazze'nin dış dünyaya açılan tek kapısı 'Refah' kullanılamaz halde

Gazze'nin dış dünyaya açılan tek kapısı 'Refah' kullanılamaz halde

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gazze&#039;nin dış dünyaya açılan tek kapısı &#039;Refah&#039; kullanılamaz halde

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail ordusunun işgali altında olan Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan ve 7 Mayıs'tan bu yana kapalı olan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafı tamamen yıkıldı ve kullanılamaz hale geldi.

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun kuşatması altındaki Gazze Şeridi'nin, İsrail haricinde dış dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı. 

İsrail ordusu tarafından Gazze'nin Refah bölgesine başlatılan kara saldırısı sonrası bölge ele geçirilmiş ve kapatılmıştı. İsrail'den yapılan açıklamada Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafının tamamen yıkıldığını ve kullanılamaz halde olduğunu duyuruldu.

YAYIMLANAN VİDEO GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

İsrail ordu radyosunun X (eski adıyla Twitter) platformundaki hesabından yayımlanan video görüntüde, İsrail güçlerinin Refah Sınır Kapısı'nda gerçekleştirdiği büyük yıkım görüldü. Videoda, ana salonun yerle bir edilmiş, çevre binaların da yıkılmış olduğu gözlemlendi.

Ordu, görüntülere ilişkin açıklamasında, 'Refah Sınır Kapısı'nın böyle göründüğünü; İsrail 401. tugayının bir gecede ele geçirmesinden sonra tamamen yıkıldığı ve kullanılmaz hale geldiğini' aktardı.

PHİLADELPHİA KORİDORU DA PLAN DAHİLİNDE

Sınıra göreceli yakınlığı nedeniyle ordunun sınır kapısını durak ve dinlenme noktası olarak kullandığı belirtildi. Ordu ayrıca Mısır-Gazze Şeridi sınırındaki Philadelphia Koridoru'nun da 'iyi kontrol edildiğini' belirtti.

Açıklamada, İsrail ordusunun Philadelphia Koridoru'nu 'uzun süre nasıl ellerinde tutacağı üzerinde düşünmeye başladığı' belirtildi.

Görüntüde, İsrail ordusuna ait buldozerinin Philadelphia Koridoru yakınındaki yapıları yıktığı ve Filistinlilerin aceleyle terk etmek zorunda kaldıkları çadırlar kameraya yansıdı. Radyo haberinde bu görüntülere ilişkin ise 'İşte, İsrail ordusunun bölgeye girmesinden önce Refah'ta neler olduğuna dair bir hatırlatma; yerinden edilmiş kişiler ve mültecilerin kullandığı şu anda hala tamamen boş olan devasa çadırlar' ifadesine yer verildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Erdoğan, Bodrum’da Aliyev ile bayramlaştıMilli Takım'ın Gürcistan ile oynadığı maçta 'Şort' detayı! 'Allah'tan maç içinde görmedik'
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mekke'de sıcaklıklar 52 dereceyi aştı! Yüzlerce hacı adayı hayatını kaybetti - DünyaYüzlerce hacı adayı hayatını kaybettiİsrail ilk kez saldırdı! Lübnan'ın Sur'u hedefte, ölü ve yaralılar var - DünyaLübnan'ın Sur'u hedefte, ölü ve yaralılar varNetanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'dan Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar hakkında çarpıcı sözler - DünyaNetanyahu'nun oğlundan olay paylaşımOrman yangını hızla yayıldı! ABD'nin New Mexico eyaletinde OHAL ilan edildi - DünyaABD'de OHAL ilan edildiPutin ve Kim Jong Un anlaştı! Rusya ve Kuzey Kore olası bir saldırı durumunda yardımlaşacak - DünyaPutin ve Kim Jong Un anlaştı!ABD'de Filistin destekçileri CitiBank önünde İsrail'i protesto etti - Dünyaİsrail foncusu CitiBank'a dev tepki
Sonraki Haber Yükleniyor...