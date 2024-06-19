Gazze'nin dış dünyaya açılan tek kapısı 'Refah' kullanılamaz halde

İsrail ordusu tarafından Gazze'nin Refah bölgesine başlatılan kara saldırısı sonrası bölge ele geçirilmiş ve kapatılmıştı. İsrail'den yapılan açıklamada Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafının tamamen yıkıldığını ve kullanılamaz halde olduğunu duyuruldu.

YAYIMLANAN VİDEO GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

İsrail ordu radyosunun X (eski adıyla Twitter) platformundaki hesabından yayımlanan video görüntüde, İsrail güçlerinin Refah Sınır Kapısı'nda gerçekleştirdiği büyük yıkım görüldü. Videoda, ana salonun yerle bir edilmiş, çevre binaların da yıkılmış olduğu gözlemlendi.

Ordu, görüntülere ilişkin açıklamasında, 'Refah Sınır Kapısı'nın böyle göründüğünü; İsrail 401. tugayının bir gecede ele geçirmesinden sonra tamamen yıkıldığı ve kullanılmaz hale geldiğini' aktardı.

PHİLADELPHİA KORİDORU DA PLAN DAHİLİNDE

Sınıra göreceli yakınlığı nedeniyle ordunun sınır kapısını durak ve dinlenme noktası olarak kullandığı belirtildi. Ordu ayrıca Mısır-Gazze Şeridi sınırındaki Philadelphia Koridoru'nun da 'iyi kontrol edildiğini' belirtti.

Açıklamada, İsrail ordusunun Philadelphia Koridoru'nu 'uzun süre nasıl ellerinde tutacağı üzerinde düşünmeye başladığı' belirtildi.

Görüntüde, İsrail ordusuna ait buldozerinin Philadelphia Koridoru yakınındaki yapıları yıktığı ve Filistinlilerin aceleyle terk etmek zorunda kaldıkları çadırlar kameraya yansıdı. Radyo haberinde bu görüntülere ilişkin ise 'İşte, İsrail ordusunun bölgeye girmesinden önce Refah'ta neler olduğuna dair bir hatırlatma; yerinden edilmiş kişiler ve mültecilerin kullandığı şu anda hala tamamen boş olan devasa çadırlar' ifadesine yer verildi.