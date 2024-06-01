Refah hayalet kente döndü! 1 milyon Filistinli göç etmek zorunda kaldı

Gazze'nin kuzeyinden güneydeki Refah'a göç etmek zorunda kalan Filistinliler, İsrail başlattığı yeni saldırılar nedeniyle zorunlu olarak tersine göç etmeye başladı. Filistinliler enkaz halindeki Cibaliye'ye akın akın giderken, Refah hayalet kente döndü. Tankların Refah'e girmesinden bu yana bir milyonunun bölgeyi terk ettiği belirtiliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılarda bugüne kadar çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 36 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. İsrail son olarak Refah'ta çadırlara 8 tondan fazla bomba atarak, onlarca Filistinlinin ölümüne yol açtı. Saldırıların ardından savaşın ilk zamanlarında Gazze'nin kuzeyinden bölgeye göç etmek zorunda kalan Filistinliler, Refah'ı terk etmeye başladı.

1 MİLYON FİLİSTİNLİ REFAH'I TERK ETTİ

Filistinlilerin zorunlu göçü sonrası Refah'ta cadde ve sokaklar boş kaldı. Kent hayalet kente döndü. Birleşmiş Milletler verilerine göre 7 Mayıs öncesi 1 milyon 400 Gazze'li Refah'a sığınmıştı.

Tankların Refah'e girmesinden bu yana bir milyonunun bölgeyi terk ettiği belirtiliyor.

FİLİSTİNLİLER CİBALİYE'YE DÖNÜYOR

İsrail ordusu, Cibaliya'dan çekilirken arkasında yanmış ve yıkılmış evler, enkaz altında cesetler, tahrip edilmiş yollar, sokaklar ile altyapı bıraktı ve bölgenin çehresini, sakinlerinin bile tanıyamayacağı kadar değiştirdi. Filistinliler, İsrail'in bölgeden çekilmesiyle evlerine dönmeye başladı.

FİLİSTİN BAYRAĞINI DİKTİLER

Tüm tehlikelerine rağmen evlerinin enkazına dönmeyi tercih eden Filistinliler, enkazın üzerine. Mahmut Derviş'in "Bu topraklarda yaşamaya değer şeyler var" isimli şiirini yazarak, Filistin bayrağını dikti.

Dönenler arasında evleri yıkılmamış olanlar, akrabalarını da çağırarak onların barınma sorununu çözmeye çalışırken, evlerinin bir kısmı yıkılmış olanlar tek göz oda bile olsa tamirata başladı, bir kısmı ise tamamen yıkılan evlerinin enkazı üzerinde çadır kurmaya başladı.

İSRAİL ASKERLERİ ATEŞ AÇTI

Gidecek yeri kalmayan ve evlerine dönmek isteyen Filistinlilere İsrail askerleri ateş açtı. Moloz yığınına dönmüş bölgeye evlerine geri dönme umuduyla gelen Filistinliler, açılan ateşten koşarak kaçmaya çalıştı.