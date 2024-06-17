İsrail Refah'ta yardım konvoyu bekleyenlerin üzerine ateş açtı! çok sayıda ölü var

Gazze'de "yerel ve taktiksel ara" kararı veren orduya karşı savaş kabinesini dağıtan Netanyahu, Refah'ta insani yardım konvoylarını bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açtı.

ÇOK SAYIDA FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi ise yaralandı. Yaralılar Avrupa Gazze Hastanesi'ne kaldırıldı. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre ise Gazze'deki Avrupa Hastanesinden bir sağlık yetkilisi saldırıda ölen Filistinli sayısını 9 olarak açıkladı.

Saldırılar, İsrail ordusunun, Gazze'ye insani yardımın ulaştırılmasını kolaylaştırmak için her gün 11 saat "duraklatacağını" söylemesinden bir gün sonra geldi.

DAHA ÖNCE NABLUS'TA VURMUŞTU

Öte yandan İsrail 29 Şubat'ta da Nablus Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açmış, saldırıda 118 kişi hayatını kaybetmiş, 760 kişi ise yaralanmıştı.

Siyasi çıkarları uğruna Gazze'de katliamı sürdüren Netanyahu, Kurban Bayramı'nda katliam saldırılarını sürdürüyor.