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Kabine dağıldı, İsrail'de kaos çıktı! Tel Aviv'de Netanyahu istifa sloganları

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Kabine dağıldı, İsrail&#039;de kaos çıktı! Tel Aviv&#039;de Netanyahu istifa sloganları

Dünya Haberleri

Gazze'de aylardır katliam yapan İsrail'de ordu ile Netanyahu ters düştü! İsrail ordusu, "yerel ve taktiksel ara" kararı verirken Netanyahu, "bu asla olmayacak" diyerek savaş kabinesini feshetti. Kabinenin dağılmasının ardından İsrail sokakları karıştı. Başkent Tel Aviv'de binlerce kişi Netanyahu istifa sloganları attı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Savaş Kabinesi'ni bugün feshetti. Kararın İsrail Ordusu'nun dün Gazze şeridinde askeri faaliyetleri taktiksel olarak durdurmasını açıklamasının ardından gelmesi dikkat çekerken, Netanyahu karşıtları sokaklara döküldü.

PARLAMENTO ÖNÜNDE ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

İsrail’de erken seçim ve Gazze Şeridi’ndeki esirlerin geri getirilmesi için hükümete baskılar devam ediyor. Ana gösteriye ev sahipliği yapan Batı Kudüs’ün yanı sıra, başkent Tel Aviv, Hayfa ve Kfar Saba gibi diğer kentlerde de protestolar düzenlendi.

Başkent Tel Aviv'de İsrail parlamentosu önünde toplanan binlerce kişi, erken seçim çağrısında bulunarak, hükümetten Gazze Şeridi’ndeki esirlerin serbest bırakılması için Hamas’la anlaşmaya varılmasını talep etti.

Kabinenin dağıldı, İsrail'de kaos çıktı! Tel Aviv'de Netanyahu istifa sloganları - 1. Resim

İsrail bayrakları taşıyan binlerce protestocu, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı, alanda kurulan platformda hükümeti eleştiren konuşmalar yaptı.

Göstericiler, "Hayır, pervasız bir hükümeti kabul etmeyeceğiz" ve "Faşizme hayır" sloganları attı. Göstericiler, üzerinde, “esir takası anlaşmasını kabul edin”, “seçimler hemen şimdi”, “sen başbakansın, sen suçlusun” yazılı pankartlar taşıdı.

Kabinenin dağıldı, İsrail'de kaos çıktı! Tel Aviv'de Netanyahu istifa sloganları - 2. Resim

CUMHURBAŞKANININ KONUTUNUN ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Batı Kudüs’te, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un konutunun önünde toplanan bir başka grup da burada düzenlediği protestonun ardından, yürüyerek meclisin önünde düzenlenen ana gösteriye katıldı.

Göstericilerin, protesto kapsamında parlamentonun ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutuna yürümesi bekleniyor.

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