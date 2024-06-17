Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > NATO'dan Avrupa'da büyük savaş uyarısı! Stoltenberg, Çin'in Rusya desteğini işaret etti

NATO'dan Avrupa'da büyük savaş uyarısı! Stoltenberg, Çin'in Rusya desteğini işaret etti

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
NATO&#039;dan Avrupa&#039;da büyük savaş uyarısı! Stoltenberg, Çin&#039;in Rusya desteğini işaret etti

Dünya Haberleri  / Ajanslar

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çin'in Rusya'ya verdiği destekle Ukrayna'da daha fazla ölüm ve yıkım yaşandığını belirterek, "Çin, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en büyük silahlı çatışmayı körüklüyor" açıklamasında bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, resmi ziyaret kapsamında geldiği ABD’de Wilson Centre adlı düşünce kuruluşunda konuştu. Çin'in Rusya'ya verdiği desteğin Avrupa'da daha büyük çatışmaları doğuracağına işaret eden Stoltenberg, dünyanın büyük bir tehdit altında olduğunu açıkladı.

NATO UKRAYNA'YI DESTEKLİYOR

NATO’nun Ukrayna’ya verdiği desteğe değinen Stoltenberg, Putin'in saldırganlığının ne bugün ne de gelecekte sonuç vermemesini sağlamaları gerektiğini vurgulayarak, “İşte bu nedenle Zirve'de Ukrayna'yı NATO üyeliğine daha da yaklaştırmaya devam edeceğiz. Böylece doğru zaman geldiğinde Ukrayna gecikmeksizin NATO'ya katılabilecek” dedi.

NATO'dan Avrupa'da büyük savaş uyarısı! Stoltenberg, Çin'in Rusya desteğini işaret etti - 1. Resim

RUSYA MÜHİMMATI ÇİN'DEN İTHAL EDİYOR

Ukrayna'daki savaşın NATO’nun güvenliğinin bölgesel değil küresel olduğunu gösterdiğini belirten Stoltenberg, “Özellikle de Rusya'nın Çin ve diğer ülkelerden aldığı destek nedeniyle. Pekin, yarı iletkenler ve diğer çift kullanımlı ürünler gibi üst düzey teknolojileri paylaşıyor. Geçen yıl Rusya füze, tank ve uçak üretiminde kullanılan mikroelektronik ürünlerinin yüzde 90'ını Çin'den ithal etti” sözlerini sarf etti.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK SAVAŞINI KÖRÜKLÜYOR

Stoltenberg, Çin’in desteğinin Rusya’nın Ukrayna'ya daha fazla ölüm ve yıkım getirdiğine, Rusya'nın savunma sanayisini güçlendirmesine ve yaptırımlar ile ihracat kontrollerinin etkisinden kaçmasına olanak sağladığına dikkat çekerek, "Çin, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en büyük silahlı çatışmayı körüklüyor. Ve aynı zamanda Batı ile iyi ilişkilerini sürdürmek istiyor. Bir noktada Çin rotasını değiştirmediği sürece müttefiklerin bir bedel ödemesi gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

NATO'dan Avrupa'da büyük savaş uyarısı! Stoltenberg, Çin'in Rusya desteğini işaret etti - 2. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Ajanslar
Kabine dağıldı, İsrail'de kaos çıktı! Tel Aviv'de Netanyahu istifa sloganlarıMalatya'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kabine dağıldı, İsrail'de kaos çıktı! Tel Aviv'de Netanyahu istifa sloganları - DünyaKabine dağıldı, İsrail'de kaos çıktıİsrail, Lübnan'da İran destekli güçleri vurdu! 1 Hizbullah mensubu öldü - Dünyaİsrail'den İran destekli güçlere suikast!Hindistan'da yük treni ile yolcu treni çarpıştı! Makinistten akılalmaz hata, 8 ölü 60 yaralı var - DünyaYük treni ile yolcu treni çarpıştıÇin’de toprak kayması: Heyelanda 9 ölü, 17 kayıp - DünyaÇin’de toprak kayması: Heyelanda 9 ölü, 17 kayıpAkdeniz'de facia! En az 10 düzensiz göçmen öldü, onlarcası kayıp - DünyaEn az 10 ölü, onlarca kayıpPKK sempatizanları Mekke'de teröristbaşı Apo için slogan attı - DünyaMekke'de megafonla PKK propagandası
Sonraki Haber Yükleniyor...