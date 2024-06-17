NATO'dan Avrupa'da büyük savaş uyarısı! Stoltenberg, Çin'in Rusya desteğini işaret etti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çin'in Rusya'ya verdiği destekle Ukrayna'da daha fazla ölüm ve yıkım yaşandığını belirterek, "Çin, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en büyük silahlı çatışmayı körüklüyor" açıklamasında bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, resmi ziyaret kapsamında geldiği ABD’de Wilson Centre adlı düşünce kuruluşunda konuştu. Çin'in Rusya'ya verdiği desteğin Avrupa'da daha büyük çatışmaları doğuracağına işaret eden Stoltenberg, dünyanın büyük bir tehdit altında olduğunu açıkladı.

NATO UKRAYNA'YI DESTEKLİYOR

NATO’nun Ukrayna’ya verdiği desteğe değinen Stoltenberg, Putin'in saldırganlığının ne bugün ne de gelecekte sonuç vermemesini sağlamaları gerektiğini vurgulayarak, “İşte bu nedenle Zirve'de Ukrayna'yı NATO üyeliğine daha da yaklaştırmaya devam edeceğiz. Böylece doğru zaman geldiğinde Ukrayna gecikmeksizin NATO'ya katılabilecek” dedi.

RUSYA MÜHİMMATI ÇİN'DEN İTHAL EDİYOR

Ukrayna'daki savaşın NATO’nun güvenliğinin bölgesel değil küresel olduğunu gösterdiğini belirten Stoltenberg, “Özellikle de Rusya'nın Çin ve diğer ülkelerden aldığı destek nedeniyle. Pekin, yarı iletkenler ve diğer çift kullanımlı ürünler gibi üst düzey teknolojileri paylaşıyor. Geçen yıl Rusya füze, tank ve uçak üretiminde kullanılan mikroelektronik ürünlerinin yüzde 90'ını Çin'den ithal etti” sözlerini sarf etti.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK SAVAŞINI KÖRÜKLÜYOR

Stoltenberg, Çin’in desteğinin Rusya’nın Ukrayna'ya daha fazla ölüm ve yıkım getirdiğine, Rusya'nın savunma sanayisini güçlendirmesine ve yaptırımlar ile ihracat kontrollerinin etkisinden kaçmasına olanak sağladığına dikkat çekerek, "Çin, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en büyük silahlı çatışmayı körüklüyor. Ve aynı zamanda Batı ile iyi ilişkilerini sürdürmek istiyor. Bir noktada Çin rotasını değiştirmediği sürece müttefiklerin bir bedel ödemesi gerekiyor” ifadelerine yer verdi.