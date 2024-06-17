Hindistan'da yük treni ile yolcu treni çarpıştı! Makinistten akılalmaz hata, 8 ölü 60 yaralı var

Hindistan'da yük treni ile yolcu treninin çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi de yaralandı. Kaza sonucu 3 vagon raydan çıktı, 1 vagon ise havada asılı kaldı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Kazanın yük treni makinistinin sinyali dikkate almamasından kaynaklandığı belirtiliyor.

Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde yük treni ile yolcu treni çarpışması sonucu büyük bir facia meydana geldi. İlk belirlemelere göre kazada 8 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 60 kişi de yaralandı.

EKİPLER KAZA YERİNE SEVK EDİLDİ

Sabah saatlerinde New Jalpaiguri bölgesinde meydana gelen kaza sonrası yolcu trenine ait 3 vagon raydan çıkarken, 1 vagon ise havada asılı kaldı. Olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ekibi ve ambulans sevk edildi.

MAKİNİST SİNYALİ DİKKATE ALMAMIŞ

Yetkililer, kazaya "insan hatasının" yol açmış olabileceğini ve detaylı bir soruşturma yapılacağını açıklayarak, "İlk soruşturmaya göre, yük treninin makinisti sinyali dikkate almamış gibi görünüyor" dedi.

GEÇTİĞİMİZ YIL 290 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Öte yandan geçtiğimiz yıl, Hindistan’ın Orissa eyaletinde üç trenin karıştığı kazada yaklaşık 290 kişi hayatını kaybetmiş ve binden fazla kişi de yaralanmıştı.