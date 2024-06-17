Erdoğan'dan 81 ilde AK Parti teşkilatlarına bayram mesajı: "Kana susamış İsrail derhal durdurulmalıdır"

Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti Genel Merkezince videokonferans aracılığıyla düzenlenen ve 81 ilin parti teşkilatıyla bayramlaşma programında bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şu şekilde:

BAYRAMII KATLİMANLARIN YAŞANDIĞI DÖNEMDE İDRAK EDİYORUZ

"Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimi tebrik ediyor rabbimden afiyet dolu bayram diliyorum. Yaptığımız hayır hasenatın Allah katında kabul edilmesini niyaz ediyorum.

Kurban bayramımızı Filistin topraklarında katliamların yaşandığı dönemde idrak ediyoruz.

FİLİSTİNLİLER BİR BAYRAMI DAHA BURUK GEÇİRİYOR

Tam 76 yıldır işgal, zulüm ve sistematik katliama maruz kalan Filistin halkı, bir bayramı daha yine buruk geçiriyor; barışa hasret bir şekilde geçiriyor.

KANA SUSAMIŞ NETANYAHU DERHAL DURDURULMALIDIR

Dünya, İsrail'in kana susamışlığına karşı tedbir almak, her gün bir yenisine şahit olduğumuz katliamların önüne derhal set çekmek zorundadır. Netanyahu'nun durdurulmasının şart olduğunu her fırsatta söylüyoruz. Kana susamış İsrail derhal durdurulmalıdır.

FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZ ZAFERİ İÇİN ELİMZİDEN GELENİ YAPIYORUZ

G7'de İtalya'da muhataplarımıza açıkça ifade ettik, soykırımcıların hesap vermesi için imkanlarımızı seferber ettik. İsrail yönetimini ateşkese zorlamak için ticaret işlemlerimizi tamamen durdurduk. İnsani yardımlarımızı sürdürüyoruz. Hamas ile ilişkimiz devam ediyor. Filistin devletini tanıyan ülkelerin sayısının artması için çalışıyoruz. Filistinli kardeşlerimizin direnişlerinin zafere ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz. Gazze ile birlikte İslam coğrafyasındaki diğer dramlara da sessiz kalmıyoruz.

BÜYÜK BİR DEVLET OLARAK MAZLUMUN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Sudan'daki kardeş kavgasının durması için çabamızı sürdürüyoruz. Mazlumların imdadına koşuyoruz. İnşallah bundan sonra da dimdik durmaya, mazlumun çığlığı olmaya devam edeceğiz. Bayram dayanışmadır, kucaklaşmadır. Büyük bir devlet ve milletin mensupları olarak bundan sonra da dimdik durmaya mazlumun eli, dili, sesi olmaya devam edeceğiz.

"BİZİM YOLUMUZ MİLLETE HİZMET YOLU"