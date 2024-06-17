Erdoğan'dan 81 ilde AK Parti teşkilatlarına bayram mesajı: "Kana susamış İsrail derhal durdurulmalıdır"
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatları ile bayramlaşma programında konuşma yaptı. Kurban Bayramı'nda Filistin'de yaşanan soykırıma dikkat çeken Erdoğan, "Kana susamış İsrail derhal durdurulmalıdır" dedi. Muhalefetin artık olumlu ve yapıcı bir dil kullanması gerektiğini vurgulayan Erdoğan aynı zamanda ekonomi mesajı verdi.
Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti Genel Merkezince videokonferans aracılığıyla düzenlenen ve 81 ilin parti teşkilatıyla bayramlaşma programında bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şu şekilde:
BAYRAMII KATLİMANLARIN YAŞANDIĞI DÖNEMDE İDRAK EDİYORUZ
FİLİSTİNLİLER BİR BAYRAMI DAHA BURUK GEÇİRİYOR
KANA SUSAMIŞ NETANYAHU DERHAL DURDURULMALIDIR
FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZ ZAFERİ İÇİN ELİMZİDEN GELENİ YAPIYORUZ
BÜYÜK BİR DEVLET OLARAK MAZLUMUN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ
"BİZİM YOLUMUZ MİLLETE HİZMET YOLU"
Kıymetli dava arkadaşlarım bayram dayanışmadır. Bayram kimsesizlerin kimsesi olmak, yetimin elinden tutmaktır. Bayram muhabbetimizi güçlendirmektir. Bu mübarek günde 85 milyonun dayanışmayı yüceltmesini, insanlarımız arasında dostluğun, kardeşliğin çok sağlam bir şekilde tesis edilmesini gönülden arzu ediyoruz.
İnsanlarımızın arasında dostluğun tesis edilmesini canı gönülden arzu ediyoruz. AK Parti olarak halın ve hakkın rızasını kazanmak için yürüttüğümüz mücadelede bu anlayış ile hareket ettik. Kibri, yıkıcılığı yanımıza yaklaştırmadık.
TEK BİR GÜNÜN HEBA OLMASINA DAHİ İZİN VERMEYECEĞİZ
Biz gerilim kavga münakaşa peşinde olmadık, bugün de değiliz. Bizim yolumuz millete hizmet yoludur. Bütün Türkiye'yi kardeş olarak görüyor her insanımızı bağrımıza basıyoruz. Seçimsiz 4 yılı Türkiye Yüzyılı'na yakışı eserlerle, reformlarla dolu dolu geçirerek bir tek günün bile heba olmasına izin vermeyeceğiz.
Ekonomi programımız olumlu ilerliyor. Üretim, ihracat ve istihdam alanlarında çok iyi bir yerdeyiz. Terörle mücadeledeki kazanımlarına her gün bir yenisini ekliyoruz. Savunma sanayide çığır açan hamlelerimiz devam ediyor.
LÜZUMSUZ TARTIŞMALARA HARCAYACAK VAKTİMİZ YOK
Ülkemizin etrafı ateş çemberiyle sarılmışken, dünya büyük bir belirsizlikten geçerken, lüzumsuz tartışmalarla harcayacak tek bir anımız dahi bulunmuyor.
MUHALEFETİN PROVAKATİF DİLİ ARTIK YAPICI OLMALI
Türkiye'nin, seçimler sebebiyle oluşan gerilimli atmosferi süratle geride bırakıp, tüm kapasitesiyle geleceğe odaklanması gerektiğine inanıyoruz.
Muhalefet cenahında yıkıcı, provakatif bir dil yerine artık farklı üslubun, yapıcı, olumlu, birleştiren bir tutumun hakim olmasının vakti çoktan gelmiştir.
CUMHUR İTTİFAKI GÜÇLÜ OLDUKÇA TÜRKİYE GÜVENDE OLACAKTIR
Cumhur İttifakı, 85 milyonun birliğinin, dirliğinin ve kardeşliğinin teminatıdır. İttifakımız ne kadar güçlü olursa, Türkiye de o derece güvende olacaktır.
Siz dava arkadaşlarıma güveniyorum. Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum."