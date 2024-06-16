Osmanlı Filistininde kan değil huzur vardı! Türk'ün Kudüs'ü Yahudilere de bayramdı

Osmanlı'nın 401 sene boyunca idare ettiği Filistin'de bayramlar huzur içinde geçerdi. Türkler, Yahudilerin "Pesah" ve Hristiyanların "Paskalya" dediği bayramı Kudüs'te azınlıkların kutlamasına müsaade ederdi. Hatta Kudüs'teki Patrikler, Osmanlı'nın hoşgörüsüne her yıl İstanbul'a teşekkür mektubu göndererek cevap verirdi. 1870'te Tel Aviv'de kutlanan bir Kurban Bayramı karesi ise Filistinlilerin yaşadığı neşeyi gözler önüne seriyor. Bugün ise Filistinliler için bayramda sadece kan ve gözyaşı var.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL | CÜNEYT AKÇATEPE - Osmanlı Devleti'nin Filistin hakimiyeti, Yavuz Sultan Selim Han’ın 1516 yılında düzenlediği Mısır Seferi’yle başlar. I. Dünya Savaşı’nda İngilizlerin Filistin’i işgal ettiği 1917’de ise sona erer. Bu tarihe kadar tam 401 sene boyunca Filistin toprakları, dünya medeniyetler tarihi içerisinde barışın, huzurun ve adaletin sembolü olarak değerlendirilir.

İSRAİL İŞGALİNDE İNGİLİZ PARMAĞI

Osmanlıların 1917’den itibaren hakimiyetini kaybettiği Filistin, 1947’ye kadar İngiltere’nin sömürgesindedir. İngiliz Savaş Kabinesi Dışişleri Bakanı Arthur Balfour’un “Deklarasyon” olarak adlandırılan teşebbüs, 1926’da başlatılan II. Balfour Deklarasyonu ile birlikte İsrail’in Filistin’i işgaline zemin hazırlar. Balfour, İsrail’e büyük hizmetini Siyonist lider Rothschild’e hitaben söylediği, “Majestelerinin hükümeti adına kabineye sunulan ve kabul edilen Yahudi Siyonist isteklerini sempati ile karşılayan müteakip deklarasyonu iletmekten memnuniyet duyarım” ifadeleri ile bildirir. 1948’de İngiliz desteğiyle başlayan Arap-İsrail savaşı ile Müslümanlar için karanlık günler doğar. O tarihten günümüze kadar Filistin’de Müslümanlara yönelik Siyonist işgal ve soykırımlar süregelir.

TÜRK’ÜN KUDÜSÜ YAHUDİLER İÇİN DE BAYRAMDI

Osmanlı Devleti idaresindeki Filistin’de ve özellikle üç semavi dinin mukaddes kabul ettiği Kudüs’te nüfus incelendiğinde Müslümanların daima ilk sırada yer aldığı görülür. Buna rağmen Hazreti Musa’nın Mısır’dan çıkışı anısına Yahudilerin 15-21 Nisan arasında düzenlediği “Pesah” Bayramı’na Osmanlı hoşgörü ile bakar. Pesah, Hristiyanlığa “Paskalya” adıyla geçer. Osmanlılar, Filistin’de azınlık olarak yaşayan Yahudi ve Hristiyanların bayram ziyaretleri ve ibadetlerine karışmaz. Türkler, 401 yıl boyunca idare ettiği Filistin’e getirdiği barış, huzur ve adaletle, halka adeta her gün bayramı yaşatır.

PATRİKLER BİLE OSMANLI İDARESİNE ŞÜKRAN SUNAR

Kudüs’teki Hıristiyan Patrikler, Osmanlı Devleti’nin Paskalya kutlamalarına yönelik aldığı tedbirlerden duydukları memnuniyetlerini her defasında mektup yoluyla Kudüs yönetimine bildirir. Yahudilerin Pesah, Hristiyanların Paskalya’da dediği bayramda, Osmanlı tarafından alınan tedbirler sayesinde herhangi bir olay yaşanmaz. Osmanlı’ya şükran duyduklarını ifade eden Patrikler, yazdıkları teşekkür mektuplarını taşradaki yöneticiler vasıtasıyla İstanbul’a ulaştırır.

OSMANLI TEL AVİV’İNDE KURBAN BAYRAMI

Osmanlıların 1917’de kaybettiği, İngilizlerin Siyonizmin kurucusu Theodor Herzl ve Siyonist Rothschildlerin hizmetine tabi olarak 1948’den beri İsrail’in işgaline sunduğu Filistin’de, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren dünya tarihinin gelmiş geçmiş en vahşi soykırımları yaşanır. Tel Aviv’de ise İsrailliler, neredeyse her gün sokaklara akın ederek soykırımın öncüsü Başbakan Binyamin Netanyahu’yu hedef alır. Caddeler, meydanlar meşaleler ve yangınlarla ayaklar altına alınır. Fransa'da 1857-1940 ve 1945-1956 yılları arasında yayımlanan Le Monde illustré dergisinde yer alan görsel ise, Osmanlı Türklerinin hâkim olduğu Tel Aviv’de (Osmanlı’daki adı Yafa’dır) 1870 yılında yaşanan bir Kurban Bayramı karesi dikkat çeker.

O KARE HER ŞEYİ ANLATIYOR

- (Osmanlı Filistininde Kurban Bayramı Kutlaması - 16 Nisan 1870 Tel Aviv - Le Monde illusté Dergisi)

1516’dan 1917 yılına kadar Türk’ün idaresindeki Filistin toprakları; Kudüs, Gazze, Tel Aviv (Yafa), üç semavi din mensuplarının kaos ve kargaşadan uzak yaşadığı bir dönem olarak tarih kitaplarına geçer. Le Monde illustré dergisinin görseli, 16 Nisan 1870 yılında Tel Aviv’de yaşanan Kurban Bayramı’nı simgeler. Görselde bir caminin etrafında toplayan kalabalık Müslüman halk kitlesi coşku içerisindedir. Çok sayıda çocuğun sığabileceği ağaçtan yapılama bir asma salıncak kurulmuştur. Orada çocuklar ellerini halatlara sabitlemiş bir halde sallanır. Yine fotoğrafta bayram için hazırlanan pek çok yiyeceğin neşe içerisinde halka dağıtıldığı görülür.

MÜSLÜMANLAR BAYRAMI DEĞİL SOYKIRIMI KUTLUYOR

Bugün ise İsrail’in Gazze soykırımının 254. günü yaşanıyor. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana aralıksız sürdürdüğü katliamlarla hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 37 bin 296’yı bulmuş durumda. Saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın katledildi. İslam dünyası ise, tıpkı Batı’da olduğu gibi saldırıları kınamakla yetiniyor. Bütün dünya, ne olduğu hakkında kimsenin bir fikir sahibi olmadığı “uluslararası toplum”a sesleniyor. İsrail’in Gazze soykırımı ve müdahalesiz kalan İslam ülkeleri başta olmak üzere bütün insanlık, şair Abdürrahim Karakoç’un şu duasıyla bize “bayram”ı yaşatıyor:

Uygur Kazak Kırgız Azeri'nizden

Gitmesin gardaşlık nazarınızdan

Zalimler zulmünü üzerinizden

Çeksin bayram olsun bayramlarınız.



Süleyman esir de Simon neden hür

Hiç durma dünyanın yüzüne tükür

Müslümanın sesi münafıktan gür

Çıksın bayram olsun bayramlarınız.