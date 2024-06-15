Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iadeiziyaret tepkisi: CHP'nin başındaki arkadaş hazmedemedi

Cumhur İttifakı'nda kriz yaşandığına dair iddialar kulislerde konuşulurken Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'ye destek mesajı verdi. CHP lideri Özgür Özel'e yüklenen Erdoğan, "Biz iadeiziyaret yaparak siyasete bir kibarlık getirelim dedik. Bizim ziyaretimizi demek ki hazmedemediler. Eğer bu ziyaretimizi CHP'nin başındaki arkadaş hazmedebilseydi, bu tür bir açıklamayı yapmaya gerek duymazdı." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifak kurulabilir" açıklamasına CHP lideri Özgür Özel'in verdiği cevap gündem olmuştu.

ÖZEL, BAHÇELİ'YE SESLENMİŞTİ

Bahçeli'ye seslenen Özel, "Ben Bahçeli'ye de bir davette bulunayım. Bahçeli ittifakından memnun değilse gelsin bizim ittifakımıza katılabilir. Gelsin Türkiye ittifakına katılsın. Ancak Sayın Bahçeli kolaycılığa kaçmasın. Kimse bize ittifak falan önermesin. Bugünün sorumluları bunun sorumluluğunu taşıtacak. Sayın Bahçeli, şöyle bir kolaycılık yapmasın. Memleketi bu hale getirip suç ortağını bize doğru itmesinler. Bu sorunlar ya çözsünler ya bıraksınlar biz çözeriz." dedi.

"SİYASETE BİR KİBARLIK GETİRELİM İSTEDİK"

Bu açıklamalar yankı uyandırırken İspanya-İtalya seyahati dönüşünde Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Biz iade-i ziyareti yapmak suretiyle siyasete bir yumuşama, bir kibarlık getirelim dedik. Ama bu kibarlıktan anlamayanlar İstanbul'da basın toplantısı yaptılar ve orada belli ki birilerinin etkisi altında kaldılar. Demek ki bazı yerlerden onay aldılar. Bunlar tabii doğru şeyler değil, güzel şeyler değil. Sürece katkı sağlayan şeyler değil. Yani bu, yumuşama değildir. Siyasete yeni bir başlangıç getirme değildir." dedi.

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"CHP'NİN BAŞINDAKİ ARKADAŞ HAZMEDEMEDİ"

Erdoğan şöyle devam etti: "Bizim iade-i ziyaretimizi demek ki hazmedemediler. Eğer bu iade-i ziyaretimizi CHP'nin başındaki arkadaş hazmedebilseydi, bu tür bir açıklamayı yapmaya gerek duymazdı. Böyle bir açıklama karşısında ben Cumhurbaşkanı olarak, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başkanı olarak, buna cevap vermeyi dahi yanlış bulurum. Ama onlar ne yaparsa yapsın. Biz Cumhur İttifakı olarak aynı duruşumuzu, aynı dayanışmamızı devam ettireceğiz. Şunu da söyleyeyim, Cumhur İttifakı bir altılı masa değildir. Altılı masanın içinde yer alanlar, bildiklerini okusunlar."