Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uçakta yeni anayasa mesajı! CHP'nin farklı tavrına tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya ve İtalya ziyaretlerinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile arasındaki yeni anayasa görüşmesinin detaylarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, olumlu yaklaştıktan sonra farklı açıklamalar yapılmasına tepki gösterdi. Erdoğan yeni anayasanın şart olduğunu belirterek, "Milletin ihtiyaçlarına tam hizmet eden ideal anayasa bu millete siyasetin borcudur." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiğinde ilk önce İspanya'yı ziyaret etti. İspanya Başbakanı Sanchez ile görüşe Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra G7 Zirvesi için İtalya'ya geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik temaslarının ardından Türkiye'ye dönerken uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.

CHP'NİN YENİ ANAYASA TEKLİFİNE BAKIŞI NASIL?

Cumhurbaşkanlığı uçağındaki gazeteciler, yurda dönüş yolunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Gündemdeki önemli konulardan bir tanesi de yeni anayasa. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmenizde de bu gündeme geldi. Türkiye artık çağdaş ve sivil bir yeni anayasa yapabilecek mi?" sorusunu yöneltti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yaptığı iadeyi ziyaret hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa gündemini de ele aldıklarını söyledi.

CHP kanadının konuya ilk olarak olumsuz bakmadıklarını ancak sonradan farklı açıklamalar yaptıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ""Türkiye bu yeni dönemde yeni anayasayı gündemine almak suretiyle bir adım atabilir. Bizim bu ziyaretleri yapmamızın altında yatan gerçek de “her ne kadar ters görünse de CHP ile de böyle bir anayasa yapma başlığı altında buluşabilir miyiz?” arayışıydı. Teklifimizi yaptık. Onlardan “niye olmasın” noktasına gelen bir yaklaşım gördüm. Fakat iki gün sonra ortaya maalesef arzu etmediğimiz bir yaklaşım çıkınca bu durum da bizi üzmedi değil." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1982 anayasasından sonra dünyanın değiştiğini ve Türkiye'nin geliştiğini vurguladı.

Yeni anayasanın millete siyasetin borcu olduğunu sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye’nin artık darbe anayasası ayıbından kurtulması gerekiyor. Bu, siyaset kurumunun ve Meclisin millete karşı asli görevidir. Hiçbir siyasi parti bu yükümlülükten kaçamaz. Gerek Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş’un girişimleri, gerek bizim temaslarımız, artık yeni anayasa için adım atmanın zamanının geldiğini ortaya koymuştur. Mevcut anayasada birtakım değişiklikler yapılmış olması, darbe ruhunun anayasamızdan silindiği anlamına gelmiyor. Kaldı ki 1982 yılından bu yana dünya değişti, Türkiye gelişti ve yeni ihtiyaçlar ortaya çıktı. Milletin ihtiyaçlarına tam hizmet eden ideal anayasa bu millete siyasetin borcudur." şeklinde konuştu.