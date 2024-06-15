Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya Eurofighter için 'alternatifsiz değil' göndermesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Almanya ile Eurofighter diplomasisinin devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yumuşadılar. Eurofighter önemli ama alternatifsiz de değil. KAAN’ımız artık kanatlandı." ifadelerine ver verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önce İspanya ardından da İtalya'ya geçti. Avrupa'daki kritik diplomasi trafiğinin ardından yurda dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eurofighter meselesi gündeme geldi mi? Almanya'nın bir blokajı var bunu aşmak mümkün olacak mı?" sorusuna cevap verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "ALMANYA EUROFİGHTER KONUSUNDA ARTIK YUMUŞADI"

İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştüğünü hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu konuyu Sayın Sanchez'le görüştük. İspanya’nın biliyorsunuz eğitim uçakları önemli. Bu eğitim uçaklarından bize verebilme şansları veya kabiliyetleri var. Ama Almanya'yla temas noktasında bu konuda bize yardımcı olma durumunu kendilerine söyledim. Eurofighter'la ilgili böyle bir görüşme yapabileceğini ifade etti. Ama hepsinden öte bizim için şu anda Eurofighter önemli. Bu konuda Almanya'da artık yumuşadı." dedi.

Eurofighter'ın alternatifsiz olmadığını da sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlgili bakanlarımız muhataplarıyla gerekli görüşmeleri yapıyorlar, yapacaklar. Bizim temel yaklaşımımız bellidir: ihtiyaçlarımızı öncelikle NATO müttefiklerimizden karşılamak isteriz. Fakat sürecin sonunda olumsuz bir sonuç elde edilirse alternatifsiz de değiliz. KAAN’ımız artık kanatlandı. İlerleyen dönemlerde seri üretimin başlaması ve envantere giriş sürecinin tamamlanması sonrası bu konuda sıkıntımız da kalmayacak. Bir dönem benzer süreci insansız hava araçlarında da yaşamıştık. O zaman da müttefiklerimizden bunları alamamıştık. Sonra ne oldu, insansız hava araçlarımızı en yüksek kalitede ürettik. Şimdi birçok ülke bunları alabilmek için Türkiye’nin kapısını çalar hale geldi." şeklinde konuştu.