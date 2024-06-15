"AK Parti-CHP ittifakı" çıkışı gündem olmuştu! Erdoğan'dan Bahçeli'nin sözlerine ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi MHP'nin samimi dileği ve temennisidir" sözleriyle ilgili konuştu. Bahçeli'nin devlet adamı yaklaşımıyla açıklama yaptığını belirten Erdoğan, "Sakin, herhangi bir tartışmaya fırsat vermeden yapılan bir açıklama. Konuyu bu şekilde kapatmış olması, bence gayet isabetlidir. Bizler Cumhur İttifakı olarak asla duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya ve İtalya ziyaretlerinin dönüşünde uçakta basın mensuplarının sorularını cevapladı. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı "AK Parti-CHP ittifakı" çıkışıyla ilgili ilk kez konuştu. Bahçeli'nin devlet adamı yaklaşımıyla açıklama yaptığını belirten Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak duruşlarından taviz vermeyeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu hakkında yaptığı açıklama şöyle:

"Sayın Devlet Bey'in yapmış olduğu açıklama bir devlet adamı yaklaşımıyla, sakin, herhangi bir tartışmaya fırsat vermeden yapılmıştır. Konuyu bu şekilde kapatmış olması, bence gayet isabetlidir. Bizler Cumhur İttifakı olarak asla duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz.

"PARTİ SÖZCÜMÜZ GEREKEN AÇIKLAMALARI YAPTI"

Parti sözcümüz Ömer Çelik Bey zaten gereken açıklamaları detaylıca yaptı. Bu açıklamalarda da dikkat ederseniz tahrik ve dalaşma yoktur. Sadece net bir duruş vardır. Cumhur İttifakı'nın bir tarafı olarak partimizin duruşunu belirtmesi bakımından Ömer Bey'in açıklaması isabetli olmuştur.

"İADE-İ ZİYARETİMİZİ HAZMEDEMEDİLER"

Diğer taraftan CHP’den yapılan bazı açıklamalar oldu. Biz iade-i ziyareti yapmak suretiyle siyasete bir yumuşama, bir kibarlık getirelim dedik. Ama bu kibarlıktan anlamayanlar İstanbul'da basın toplantısı yaptılar ve orada belli ki birilerinin etkisi altında kaldılar. Demek ki bazı yerlerden onay aldılar. Bunlar tabii doğru şeyler değil, güzel şeyler değil. Sürece katkı sağlayan şeyler değil. Yani bu, yumuşama değildir. Siyasete yeni bir başlangıç getirme değildir. Bizim iade-i ziyaretimizi demek ki hazmedemediler. Eğer bu iade-i ziyaretimizi CHP'nin başındaki arkadaş hazmedebilseydi, bu tür bir açıklamayı yapmaya gerek duymazdı.

"CUMHUR İTTİFAKI ALTILI MASA DEĞİLDİR"

Böyle bir açıklama karşısında ben Cumhurbaşkanı olarak, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başkanı olarak, buna cevap vermeyi dahi yanlış bulurum. Ama onlar ne yaparsa yapsın. Biz Cumhur İttifakı olarak aynı duruşumuzu, aynı dayanışmamızı devam ettireceğiz. Şunu da söyleyeyim, Cumhur İttifakı bir altılı masa değildir. Altılı masanın içinde yer alanlar, bildiklerini okusunlar."

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özgür Özel ve Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından bir açıklama yapmıştı. Bahçeli, Erdoğan'ın sonuna kadar arkasında olduğunu ifade edip CHP ile ittifak dileğinde bulunmuştu.

Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da şartlar ne olursa sonuna kadar yanında ve arkasında olacağımızı, kesinlikle yalınız bırakmayacağımızı herkes çok iyi bilmelidir.

Cumhur İttifakı’na bağlılığımız kararlılıkla devam edecek, TBMM’de kanun tekliflerine verilen desteğimiz aynen sürecektir.

SİNAN ATEŞ DAVASI

Milliyetçi Hareket Partisi mezkur davanın 1 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak duruşmasında mutlaka hazır bulunacak, karanlık oyunlarla ve bu oyunların figüranlarıyla Türk yargısının huzurunda hesaplaşacaktır.

Bu kapsamda siparişi yapılan normalleşme ve yumuşama atmosferinin sürdürülebilir hale gelmesinin önünde şayet Milliyetçi Hareket Partisi bariyer olarak telakki ve tarif ediliyorsa, Bu konuda da geniş bir ittifak husule gelmişse, bize düşen sorumluluk ülkemiz ve milletimiz uğruna her türlü fedakarlığı göze almak, gereğini ise gönül huzuruyla yapmaktır.

İTTİFAK DİLEĞİ

AK Parti içindeki gayri memnun kesimin devamlı suyu bulandırmasını da dikkate alarak, AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi, buna da altılı masanın diğer unsurlarının desteği Milliyetçi Hareket Partisi’nin samimi dileği ve temennisidir.

Buna rağmen Cumhur İttifakı’na bağlılığımız kararlılıkla devam edecek, TBMM’de kanun tekliflerine verilen desteğimiz aynen sürecektir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TAM DESTEK

Kaldı ki Cumhur İttifakı’ndan tavizimiz, geri dönüşümüz, yarı yolda bırakmamız, ilkelerinden ve hedeflerinden cayma göstermemiz mümkün değildir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da şartlar ne olursa sonuna kadar yanında ve arkasında olacağımızı, kesinlikle yalnız bırakmayacağımızı herkes çok iyi bilmelidir.

"ERDOĞAN'IN GÖRÜŞMELERİNİ SAYGIYLA KARŞILIYORUZ"

Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı görüşmeleri, kurduğu ilişki ağlarını, icra ettiği ikili temasları saygıyla karşılıyor, zatı devletlerini daha da rahatlatmak için bir kez daha feragatle hareket edip karşılıksız inisiyatif alıyor ve bu tercihimizi aziz milletimizle paylaşıyoruz.