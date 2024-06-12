Bahçeli'den çok konuşulacak sözler: 'AK Parti-CHP ittifakı yapılsın' çıkışı

Herkesin gözü tarihi ziyaretteydi! Özgür Özel'den Erdoğan ile görüşmesine tek kelimelik yorum

Herkesin gözü tarihi ziyaretteydi! Özgür Özel'den Erdoğan ile görüşmesine tek kelimelik yorum

Ayşe Ateş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesini anlattı: Gaflete düşen her kim varsa...

Ayşe Ateş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesini anlattı: Gaflete düşen her kim varsa...

MHP lideri Bahçeli Erdoğan'ın dün gerçekleştirdiği Özel ve Ayşe Ateş temasları sonrası son dakika açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın sonuna kadar yanında olduğunu belirten Bahçeli 'AK Parti içindeki gayri memnun kesim'e dikkat çekti ve "AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi MHP'nin samimi dileği ve temennisidir" dedi. Bahçeli, Sinan Ateş cinayetinin 1 Temmuz'da yapılacak davasında da hazır bulunacaklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün siyaset gündemini hareketlendiren iki temasta bulundu. Önce 18 yıl aradan sonra Özgür Özel'i ziyaret eden Erdoğan ardından Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve kızlarını kabul etti. Erdoğan'ın temasları sonrası gözlerin çevrildiği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son dakika açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, Erdoğan'ın sonuna kadar arkasında olduğunu ifade edip CHP ile ittifak dileğini duyurdu.

MHP lideri Bahçeli, Sinan Ateş cinayetine ilişkin 1 Temmuz 2024'te görülmesi beklenen davayla ilgili de konuşarak "Milliyetçi Hareket Partisi mezkur davanın 1 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak duruşmasında mutlaka hazır bulunacak, karanlık oyunlarla ve bu oyunların figüranlarıyla Türk yargısının huzurunda hesaplaşacaktır" dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI'NA BAĞLILIĞIMIZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da şartlar ne olursa sonuna kadar yanında ve arkasında olacağımızı, kesinlikle yalınız bırakmayacağımızı herkes çok iyi bilmelidir.

Cumhur İttifakı’na bağlılığımız kararlılıkla devam edecek, TBMM’de kanun tekliflerine verilen desteğimiz aynen sürecektir.

SİNAN ATEŞ DAVASI

Milliyetçi Hareket Partisi mezkur davanın 1 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak duruşmasında mutlaka hazır bulunacak, karanlık oyunlarla ve bu oyunların figüranlarıyla Türk yargısının huzurunda hesaplaşacaktır.

Bu kapsamda siparişi yapılan normalleşme ve yumuşama atmosferinin sürdürülebilir hale gelmesinin önünde şayet Milliyetçi Hareket Partisi bariyer olarak telakki ve tarif ediliyorsa, Bu konuda da geniş bir ittifak husule gelmişse, bize düşen sorumluluk ülkemiz ve milletimiz uğruna her türlü fedakarlığı göze almak, gereğini ise gönül huzuruyla yapmaktır.

Bahçeli'nin Erdoğan'ın görüşmeleri öncesi paylaşım yaptığı yüzüğü

İTTİFAK DİLEĞİ

AK Parti içindeki gayri memnun kesimin devamlı suyu bulandırmasını da dikkate alarak, AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi, buna da altılı masanın diğer unsurlarının desteği Milliyetçi Hareket Partisi’nin samimi dileği ve temennisidir.

Buna rağmen Cumhur İttifakı’na bağlılığımız kararlılıkla devam edecek, TBMM’de kanun tekliflerine verilen desteğimiz aynen sürecektir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TAM DESTEK

Kaldı ki Cumhur İttifakı’ndan tavizimiz, geri dönüşümüz, yarı yolda bırakmamız, ilkelerinden ve hedeflerinden cayma göstermemiz mümkün değildir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da şartlar ne olursa sonuna kadar yanında ve arkasında olacağımızı, kesinlikle yalnız bırakmayacağımızı herkes çok iyi bilmelidir.

"ERDOĞAN'IN GÖRÜŞMELERİNİ SAYGIYLA KARŞILIYORUZ"

Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı görüşmeleri, kurduğu ilişki ağlarını, icra ettiği ikili temasları saygıyla karşılıyor, zatı devletlerini daha da rahatlatmak için bir kez daha feragatle hareket edip karşılıksız inisiyatif alıyor ve bu tercihimizi aziz milletimizle paylaşıyoruz.