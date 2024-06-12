Ayşe Ateş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesini anlattı: Gaflete düşen her kim varsa...

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı. Ateş, "Sinan'a ve bana atılan diğer iftiraları ve bana yöneltilen bütün tehditleri de bir bir anlattım. Sayın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a konuyla ilgilenilmesi, bu kişiler hakkında işlem yapılması için ivedilikle harekete geçilmesi talimatı verdi. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı'mız daha sıkı korunup kızlarımla daha sosyal bir hayat sürmemiz için de gerekenin yapılmasını söyledi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüşmesinin ardından Ankara'da suikast sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i ve kızlarını kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Ayşe Ateş, bugün görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Ayşe Ateş, Erdoğan'ın gelen tehditler üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a talimat verdiğini söyleyip "Devletimizin de yanımızda olduğunu görmek sürekli ölüm korkusuyla yaşayan kızlarımın gönlünü bir nebze olsun ferahlatırken bana da yürüttüğüm adalet mücadelesinde güç verdi. Sayın Cumhurbaşkanı’mız daha sıkı korunup kızlarımla daha sosyal bir hayat sürmemiz için de gerekenin yapılmasını söyledi" dedi.

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Ateş mücadelesinin devam edeceğini söyleyip "Eskisinden daha gür bir sesle “Adalet! Adalet!” diye haykıracağız. Hukuktan üstün olduğu, yargıyı etki altına alabileceği, işlediği cinayeti karartabileceği gafletine düşen her kim varsa hukuk kitaplarını sayfa sayfa yedirecek, bu ülkenin mahpushanelerini köşe bucak gezdireceğiz" ifadelerini kaydetti.

"TEHDİTLERİ BİR BİR ANLATTIM..."

Ayşe Ateş'in paylaşımı şu şekilde:

Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin detaylarına dair kamuoyuna bilgilendirme:

*Sayın Cumhurbaşkanı’mıza içinde üç adet ok bulunan bir sadak ile Necip Fazıl Kısakürek’in “Tarih Boyunca Büyük Mazlumlar” isimli kitabını hediye ettim.

*Görüşme esnasında, Sinan’ın hakkında ve benim hakkımda ortaya atılan FETÖ’cü ima, iddia ve ithamlarının ihbar kabul edilip hakkımızda kapsamlı bir güvenlik soruşturması yapılmasını ve neticenin de kamuoyu ile paylaşılmasını talep ettim.

*Sayın Cumhurbaşkanı’mıza; Sinan’a ve bana atılan diğer iftiraları ve bana yöneltilen bütün tehditleri de bir bir anlattım. Sayın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a konuyla ilgilenilmesi, bu kişiler hakkında işlem yapılması için ivedilikle harekete geçilmesi talimatı verdi. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı’mız daha sıkı korunup kızlarımla daha sosyal bir hayat sürmemiz için de gerekenin yapılmasını söyledi. Bu kapsamda bugüne dek özellikle sosyal medya üzerinden hem Sinan’a hem de bana yönelik yapılan tehdit ve hakaretleri içeren ekran görüntüleriyle oluşturduğumuz arşivi dosya hâline getirip avukatımız Sayın Ali Yücel aracılığı ile ilgili makamlara en kısa sürede teslim edeceğiz.

"KIZLARIM DÜN GECE RAHAT UYUDU"

Sayın Cumhurbaşkanı’mızın beni ve kızlarımı makamına kabul edip dinlemiş olması bizim için büyük anlamlar ihtiva ediyor. Aziz milletimizin vicdan sahibi fertleriyle birlikte devletimizin de yanımızda olduğunu görmek sürekli ölüm korkusuyla yaşayan kızlarımın gönlünü bir nebze olsun ferahlatırken bana da yürüttüğüm adalet mücadelesinde güç verdi. Kızlarım dün gece rahat uyudular. Ben rahat uyudum. Öyle ki küçük kızım Banuçiçek uzun zaman sonra ilk defa odasında tek başına uyumak istedi.

Sayın Cumhurbaşkanı’mızın beni ve kızlarımı kabulü bir başarı yahut kazanılmış bir zafer değildir. Çünkü bize göre gerçek başarı adalet tesis edildiğinde, gerçek zafer ise bütün azmettiricilerin ve faillerin bileğine kelepçe takıldığında elde edilecektir. Şüphesiz ki bu zafer de başarı da aziz milletimizin adalete inanan vicdan sahibi insanlarına ait olacaktır. Bu yolun sonunda “Ne sağ ne sol, yalnızca adalet!” diyenler kazanacaktır.

"HUKUK KİTAPLARINI SAYFA SAYFA..."

Mücadelemizin ne ortasındayız ne de sonunda. Mücadelemiz yeni başladı. Eskisinden daha gür bir sesle “Adalet! Adalet!” diye haykıracağız. Hukuktan üstün olduğu, yargıyı etki altına alabileceği, işlediği cinayeti karartabileceği gafletine düşen her kim varsa hukuk kitaplarını sayfa sayfa yedirecek, bu ülkenin mahpushanelerini köşe bucak gezdireceğiz.

“Eğer dilinizi eğip büker, gerçeği olduğu gibi söylemekten çekinir veya büsbütün ondan yüz çevirirseniz, başınıza geleceği siz düşünün! Zira Allah, yaptığınız her şeyden hakkıyla haberdardır.”

SİNAN ATEŞ'İN UĞRADIĞI SUİKAST

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'ndeki binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Bozkurt omzundan yaralanırken, Sinan Ateş hayatını kaybetmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sinan Ateş'in silahla öldürüldüğü, Selman Bozkurt'un ise hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı olaya ilişkin soruşturmayı tamamlayarak, 22 şüpheli hakkındaki iddianameyi Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesine göndermiş ve kabul edilmişti.