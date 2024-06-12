Görüşmede neler konuşuldu? Özel'den Erdoğan'a emekli ve asgari ücret zammı çağrısı

Dün CHP Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlayan Özgür Özel, görüşmede asgari ücret ve emekli zammıyla ilgili önemli bir konuyu dile getirdi. Asgari ücrete temmuzda ara zam yapılması gerektiğini belirten Özel, en düşük emekli maaşının da asgari ücret düzeyine çıkarılmasını istedi. Erdoğan ise öncelikli hedefin enflasyonu tek haneye indirmek olduğunu ve programa zarar verecek eylemlerden kaçınacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün CHP lideri Özgür Özel'e iade-i ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ne gitti. Özel, Erdoğan'ı kapıda karşılarken genel merkezin 12. katında gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

YENİ ANAYASA VE EKONOMİ KONULARI

Görüşmenin ana konusu yeni anayasa çalışmaları olurken, ekonomi konuları da ele alındı. Asgari ücret ve emekli zammı da görüşme de ele alınan konulardan biriydi.

ÖZEL'DEN ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ ZAMMI TALEBİ

Özel, görüşmede asgari ücrete temmuzda ara zam yapılması gerektiğini dile getirdi. Özel ayrıca en düşük emekli maaşının da asgari ücret düzeyine çıkarılmasını istedi.

ERDOĞAN "ÖNCE ENFLASYON" DEDİ

Erdoğan ise enflasyonu düşürmek için uygulanan orta vadeli programa zarar verecek tutumlardan kaçınılacağını ve tek haneli enflasyon yolunda emin adımlarla ilerlendiğini belirtti. Ayrıca arzu edilmesi hâlinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in CHP’ye bilgi vereceğini ifade etti.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücrete yapılacak zam için işçi, işveren ve hükümet tarafı masaya oturarak toplantılar gerçekleştiriyor. Görüşmelerin başlaması için tarih belirlenip toplantılarda ülkenin ekonomik durumu, açlık sınırı, fiyatlar, enflasyon, hayat şartları gibi durumlar ele alınıyor. Genelde yapılan 3 toplantı neticesinde asgari ücrete yapılacak zam ve yeni asgari ücret belirleniyor.

Asgari ücrete ara zam yapılmasının düşünülmesi halinde şu sıralar toplantıların gerçekleştirilmesi gerekiyor. İşçi, işveren ve hükümet tarafında yapılacak toplantılar için bu ay süre kısalırken bayram tatilinin de araya girmesi nedeniyle sadece bu ayın son bir haftalık sürecinde asgari ücretin belirlenmesi gerekecek.