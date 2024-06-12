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Ayşe Ateş'in Erdoğan'a hediye ettiği okların anlamı ne?

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Ayşe Ateş&#039;in Erdoğan&#039;a hediye ettiği okların anlamı ne?

Politika Haberleri

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaretinde içinde üç adet ok bulunan bir sadak ile Necip Fazıl Kısakürek’in 'Tarih Boyunca Büyük Mazlumlar' isimli kitabını hediye ettiğini söyledi. Ateş'in hediyelerinin anlamları merak konusu oldu. 

Ankara'da suikast sonucu öldürülen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Ayşe Ateş, ziyaretin perde arkasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna anlattı. 

Ateş yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı’mıza içinde üç adet ok bulunan bir sadak ile Necip Fazıl Kısakürek’in 'Tarih Boyunca Büyük Mazlumlar' isimli kitabını hediye ettim" dedi. 

Ayşe Ateş'in Erdoğan'a hediye ettiği okların anlamı ne? - 1. Resim

Ateş'in bu açıklamaları sonrası ok hediye etmenin ne anlama geldiği araştırma konusu oldu.

SADAK NEDİR?

Sadak ya da okluk, ok ile yay koymaya yarayan torba. Daha çok omuzdan bir bağla sırta asılır (sırt sadağı) ya da belde kemere takılı (bel sadağı) olarak taşınır. Geleneksel olarak deri, ahşap (huş kabuğu), kürk ya da diğer doğal malzemeden yapılırken, günümüzde genelde metal ya da plastikten yapılır.

Ayşe Ateş'in Erdoğan'a hediye ettiği okların anlamı ne? - 2. Resim

OKLAR NE ANLAMA GELİYOR?

Ateş'in hediye ettiği sadak içerisinde üç adet ok bulunuyor. 

Geleneksel olarak 'ok'a yüklenen anlamlar içerisinde 'dostluk' ve 'emin olma' anlamı yer alıyor. Okun bu anlamları ile hediye edildiği biliniyor. Ok gönderilen kişinin gönderenden emin olması anlamı vardır ve dostluğun bir simgesidir.

Ayşe Ateş'in Erdoğan'a hediye ettiği okların anlamı ne? - 3. Resim

Ok ve yayın dostluk simgesi olarak kullanılması Çin ve Bizans kaynaklarına da yansımıştır. Ayrıca sadak içinde üç ok olması da Ayşe Ateş'in eşinin öldürülmesine yönelik soruşturma ile ilgili bir gönderme yaptığı yorumlarına neden oldu.

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