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Bahçeli'nin yüzük paylaşımının perde arkasını kurmayları anlattı

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Bahçeli&#039;nin yüzük paylaşımının perde arkasını kurmayları anlattı

Politika Haberleri

MHP lideri Bahçeli'nin Meclis kürsüsünden çekilmiş yüzük ve rozetli paylaşımı dünün en çok konuşulan haberiydi. MHP kurmayları söz konusu paylaşıma ilişkin açıklama yaparak "Bu masum bir yüzük. Yüzüklere ve rozetlere merakı var, kendi çizer ve yaptırır. Bu yüzük de yeni, kendi yaptırdı. Toplantılarda bunları takar ve gösterir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün grup toplantısında gündemine aldığı konular kadar kürsüden paylaştığı fotoğraf da çok konuşuldu. 

 Bahçeli kürsüde konuşurken çekilen yüzük ve rozet fotoğrafını sosyal medya hesabı Instagram'da paylaştı. 

 Bahçeli, yüzük paylaşımını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Merkezi'ne gerçekleştirdiği ziyaretten yaklaşık 3 saat önce yaptı.

Turkuaz renkli bir taşın yer aldığı yüzük ve rozette, 'Allah bana yeter' yazılı ifadenin yer aldığı görüldü. 'Allah bana yeter' ifadesi, Kur'an-ı Kerim'de Tevbe Suresi'nin 129'uncu ayetinde geçiyor.

Bahçeli'nin yüzük paylaşımının perde arkasını kurmayları anlattı - 1. Resim

BAHÇELİ'NİN YÜZÜK PAYLAŞIMININ PERDE ARKASI

Bahçeli'nin yüzük paylaşımının perde arkasını gazeteci Dicle Canova paylaştı.

Dicle Canova'nın açıklamaları şöyle:

Devlet Bahçeli yürüyüş yapar çok konuşulur, klasik arabaya biner mesaj mı verdi diye konuşulur. Bu yüzük meselesi de çok konuşulur. Özel ile Erdoğan görüşmesi, Ayşe Ateş görüşmesi üzerine gelmesiyle mesaj mı verdi diye konuşuldu.

Bahçeli'nin yüzük paylaşımının perde arkasını kurmayları anlattı - 2. Resim

"KENDİ ÇİZER VE YAPTIRIR"

MHP kurmaylarına sordum. 'Bu masum bir yüzük. Yüzüklere ve rozetlere merakı var, kendi çizer ve yaptırır. Bu yüzük de yeni, kendi yaptırdı. Toplantılarda bunları takar ve gösterir"' dediler.

Bahçeli'nin yüzük paylaşımının perde arkasını kurmayları anlattı - 3. Resim

"İLİŞKİLER SON DERECE OLUMLU"

Bunun Cumhur İttifakı'nda sorun var anlamı çıkarılmasını komik olarak nitelendirdiler. Olumsuz anlam çıkarılmasının aksine ilişkiler son derece olumlu deniyor. Erdoğan'a yüzükle mesaj vermeyeceği, bir şey söylemek isterse gidip söyleyebileceği dile getiriliyor.

AYŞE ATEŞ GÖRÜŞMESİ

Erdoğan'ın temasları üzerinden MHP'yi vurma çabaları olduğu konusunda MHP rahatsız. Dünkü görüşme ile ilgili 'Bizim için rahatsız edici durum yok, Erdoğan devletin başı istediği kişilerle görüşür' diyorlar.

Sinan Ateş cinayeti ile ilgili Bahçeli de tepki göstermiş, 'Kimin elinde ne varsa ortaya koysun' demişti. Hakim savcı yerine geçenler var, amaç ne deniyor. Semih Yalçın açıklama yaptı ve "MHP inandığı yolda kararlılıkla yürüyecektir, yanlış hesap mahkemeden dönecektir" dedi.

Düzenleyen:  - Politika
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