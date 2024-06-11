Bahçeli'nin 'klasman' çıkışına CHP'den ilk cevap

MHP lideri Bahçeli'nin Özel'e yönelik "Kavga edeceksek Özgür bey rahat olsun; o bizim klasmanımızda da ağırlığımızda da değildir" sözlerine CHP kanadından ilk tepki geldi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Bahçeli'nin gerilimden beslendiğini söyleyip "Onların bu çabalarının bir parçası olmamak konusunda dikkatli davranacağımızı söylemek isterim" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugünkü grup toplantısında CHP'ye yönelik sert söylemlerde bulunmuştu.

Bahçeli, ana muhalefet partisinin Atatürk ile yollarını ayırdığını söyleyip şunları kaydetmişti:

DEM'lenmiş CHP'nin başındaki zat halkın iradesinin tanınmadığını söyleyerek kendi kalesine gol üstüne gol atmaktadır. Suriye'nin kuzeyindeki hain teşebbüsleri kuzuların sessizliği gibi izlemesi trajedidir. CHP ele geçirilmiş ve Atatürk ile yolları çoktan ayrılmıştır.

Özgür bey kavga istediğimizi söylüyor. Böyle bir niyetimiz yoktur. Kavga edeceksek Özgür bey rahat olsun; o bizim klasmanımızda da ağırlığımızda da değildir. Meselemiz maşalarla değil tutan ellerledir.

CHP'DEN İLK CEVAP

Bahçeli'ye CHP kanadından ilk tepki partinin Grup Başkanvekili Murat Emir'den geldi. Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin Bahçeli'nin çıkışına şu cevabı verdi:

Sayın Bahçeli'nin paniğini anlıyoruz. Gerilimden beslenen bir siyasi anlayış, çatışma olsun, gerilim olsun, kavga olsun. Biz de bunun üzerinden siyaset yapalım anlayışında olduklarını biliyoruz. Onların bu çabalarının bir parçası olmamak konusunda dikkatli davranacağımızı söylemek isterim.