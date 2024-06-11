Bahçeli'den Suriye'deki sözde seçimlere tepki: Yanlış üstüne yanlış skandal üstüne skandaldır!

MHP lideri Bahçeli, PKK'nın Suriye'deki sözde seçimlerine tepki göstererek alçak bir yarışın devrede olduğunu söyleyip, DEM Partisi, CHP ve ABD'yi işaret etti. Bahçeli, "Suriye bölündü de biz mi duymadık. Toprakları paylaşıldı da bizim mi haberimiz yok" deyip yapılanı skandal olarak niteledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında Suriye'deki sözde yerel seçimleri gündemine aldı. Bahçeli, asıl hedefin Türkiye olduğunu söyleyip "Her türlü Türkiye'yi müdahaleye açık hale getirmektir. CHP bu pis senaryonun alt yüklenici, yerli figüranı. DEM ise hazırda bekleyen bölücü fitnedir. ABD sonuçları vahim olacak oyun kurmaktadır. ABD, PKK'nın işgal ettiği alanları özerk yönetim olarak tanımaktadır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Türkiye çevresini saran hain kuşatmanın yeni mevziler elde etmesi ile tahrip süreci, küresel güçlerin mihvandarlığı ile mesafe almakta. Suriye'nin parçalanmasını hedef alan emperyalist plan yürütülmektedir. Şirret kampanyalarını hızlandırdılar. Asıl hedef Türkiye'miz, yakın hedef son yurdumuzdur. Milli güvenliğimiz tehdit ve tehlikelerle sınanmakta. Enerjisini Türkiye düşmanlığından alan yıkıcı mekanizma faaldir.

Alçak bir yarış devrededir. Amaç Türkiye'yi köşeye ve kapana sıkıştırmaktır. Her türlü Türkiye'yi müdahaleye açık hale getirmektir. CHP bu pis senaryonun alt yüklenici, yerli figüranı. DEM ise hazırda bekleyen bölücü fitnedir. ABD sonuçları vahim olacak oyun kurmaktadır. ABD, PKK'nın işgal ettiği alanları özerk yönetim olarak tanımaktadır. Suriye bölündü de biz mi duymadık. Toprakları paylaşıldı da bizim mi haberimiz olmadı.

Bölücü terör örgütünün işgal ettiği topraklarda 11 Haziran'da yapmayı ilan ettiği sözde yerel seçimlerin ağustos ayına çekildiği malumdur. Bu terör hamlesinin üst aklı, kumanda merkezi ikili ilişkilerimizi dostluk ve müttefiklik hukukuyla tanzim ettiğimiz gittiğimizi zannettiğimiz ABD'dir.

"ABD ZAMAN KOLLUYOR"

ABD, Suriye kuzeyinde örgüte seçim yaptırmak için uygun bir ortam ve zaman kollamakta. bu olacak şey değildir. Sineye çekilecek durum olamayacaktır. Ağustos aynının işaret edilmesi yanlış üstüne yanlış skandal üstüne skandaldır.

Türkiye'nin haklı tepkisi sözde seçimleri erteletmiştir. Bununla yetinmemizi kimse bekleyemez. Sözde seçimler gündemden tamamen çıkarılmalı, bir daha tartışma konusu yapılmamalıdır.

"SURİYE'NİN DAĞILMASINA KARŞIYIZ"

Suriye'nin dağılmasına karşıyız. Toprak bütünlüğüne saygılıyız, her devletin de saygı duymasını bekleriz. Sözde demokratik manevralar yapmak Türkiye için haklı operasyon nedenidir. Seyirci kalmak Türk vatanını felakete sürüklemekle eş değerdir.

"TETİKTE BEKLİYORUZ"

Alarm zilleri çalan gelişmeleri bölge ülkelerinin ve Rusya'nın sessizce izlemesi düşündürücüdür. Terör devleti kurmak isteyenlere meydanın boş olmadığını, tetikte beklediğimizi hatırlatmak isterim. Dişimizi ve yumruğumuzu sıkıyoruz. Her türlü mücadeleye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz.

DEM PARTİ'YE TEPKİ

DEM Partili başkanın görevden el çektirilmesi, 19 yıl hüküm alarak tutuklanması Türk devlet onurunun şaşmaz hükmüdür. Seçimlerde bölücü örgüt ile ilişki olan teröristleri bilinçli şekilde aday yapanların Türkiye'yi siyasi çalkantıya mahkum etmek istedikleri açıktır. 30'a yakın örgüt üyesinin belediye başkanlığı koltuğunda oturması düşmanlık alametidir.

"TERÖRİSTLERİN GÖREVDEN ALINMASI HUKUK DEVLETİNİN ONURUDUR"

Devletin hazinesinden paraları teröristlere yağmalatmaktalar. Dünyanın neresine giderseniz gidin böyle bir tablonun suç olduğunu görürsünüz. Teröristlerin görevden alınması hukuk devletinin onurudur. İhanete göz yummak demokrasi değildir.

"CHP ATATÜRK İLE YOLLARINI AYIRMIŞTIR"

DEM'lenmiş CHP'nin başındaki zat halkın iradesinin tanınmadığını söyleyerek kendi kalesine gol üstüne gol atmaktadır. Suriye'nin kuzeyindeki hain teşebbüsleri kuzuların sessizliği gibi izlemesi trajedidir. CHP ele geçirilmiş ve Atatürk ile yolları çoktan ayrılmıştır.

"ÖZGÜR BEY BİZİM KLASMANIMIZDA DEĞİL"

Özgür bey kavga istediğimizi söylüyor. Böyle bir niyetimiz yoktur. Kavga edeceksek Özgür bey rahat olsun; o bizim klasmanımızda da ağırlığımızda da değildir. Meselemiz maşalarla değil tutan ellerledir.