Bahçeli'nin grup toplantısında dikkat çeken ayrıntı: İşte yüzük ve rozette yazan o yazı...
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi
MHP lideri Bahçeli'nin grup toplantısındaki yüzüğü ve rozeti dikkatlerden kaçmadı. Bahçeli'nin yüzüğü ve rozetinde Türkçe ve Orhun alfabesiyle "Allah bana yeter" yazdığı görüldü.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.
Bahçeli'nin grup toplantısında bir ayrıntı öne çıktı. Bahçeli'nin grup toplantısına katılırken taktığı yüzük ve rozet dikkatlerden kaçmadı.
Bahçeli'nin yüzüğünde de rozetinde de "Allah bana yeter" yazdığı görüldü.
Aynı zamanda yüzük ve rozette "Allah bana yeter" yazısının Orhun alfabesiyle yazılmış haline de yer verildi. Bahçeli, yüzüğünün olduğu fotoğrafı Instagram hesabından da paylaştı.