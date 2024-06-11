Bahçeli'nin grup toplantısında dikkat çeken ayrıntı: İşte yüzük ve rozette yazan o yazı...

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Haziran 2024 14:31 - Güncelleme: 11 Haziran 2024 15:13 - Güncelleme:

Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi

MHP lideri Bahçeli'nin grup toplantısındaki yüzüğü ve rozeti dikkatlerden kaçmadı. Bahçeli'nin yüzüğü ve rozetinde Türkçe ve Orhun alfabesiyle "Allah bana yeter" yazdığı görüldü.