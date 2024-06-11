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Bahçeli'nin grup toplantısında dikkat çeken ayrıntı: İşte yüzük ve rozette yazan o yazı...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bahçeli&#039;nin grup toplantısında dikkat çeken ayrıntı: İşte yüzük ve rozette yazan o yazı...

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MHP lideri Bahçeli'nin grup toplantısındaki yüzüğü ve rozeti dikkatlerden kaçmadı. Bahçeli'nin yüzüğü ve rozetinde Türkçe ve Orhun alfabesiyle "Allah bana yeter" yazdığı görüldü.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli'nin grup toplantısında bir ayrıntı öne çıktı. Bahçeli'nin grup toplantısına katılırken taktığı yüzük ve rozet dikkatlerden kaçmadı.

Bahçeli'nin yüzüğünde de rozetinde de "Allah bana yeter" yazdığı görüldü.

Bahçeli'nin grup toplantısında dikkat çeken ayrıntı: İşte yüzük ve rozette yazan o yazı... - 1. Resim

Aynı zamanda yüzük ve rozette "Allah bana yeter" yazısının Orhun alfabesiyle yazılmış haline de yer verildi. Bahçeli, yüzüğünün olduğu fotoğrafı Instagram hesabından da paylaştı.

Bahçeli'nin grup toplantısında dikkat çeken ayrıntı: İşte yüzük ve rozette yazan o yazı... - 2. Resim

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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