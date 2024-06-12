Herkesin gözü tarihi ziyaretteydi! Özgür Özel'den Erdoğan ile görüşmesine tek kelimelik yorum

Son zamanların en dikkat çeken ve merakla takip edilen görüşmesi dün CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Erdoğan'ın 18 yıl sonra ayak bastığı Genel Merkez'de Özel ile 1 saat 30 dakika süren bir görüşme yapıldı. Tüm kamuoyu görüşmede neler konuşulduğunu merak ederken ilk yorum Özel cephesinden geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıl aranın ardından dün CHP Genel Merkezi'ne giderek tarihi bir ziyarete imza attı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ziyareti sonrası iadeiziyarette bulunan Erdoğan, 1 saat 30 dakika sonra CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı.

Erdoğan gelirken kapıda karşılayan Özel, giderken de kapıya kadar eşlik etti. Erdoğan-Özel görüşmesi sonrası ortaya çıkan detaylar dikkat çekti. Erdoğan'ın Özel'e 'payidar gondol' hediyesi gündem oldu.

ÖZEL'DEN İLK YORUM

Tüm bunların yanı sıra iki cepheden de gelecek açıklama dört gözle bekleniyordu. İlk yorum Özel'den geldi.

Özel, Halk TV programcısı İsmail Küçükkaya'ya konuştu. Küçükkaya, Özgür Özel’e "Tek kelimelik bir soru sormuştum CHP lideri Özgür Özel’e. Onu ifade etmek istiyorum. Aklıma takıldı birden, bu kadar yorumluyoruz ya. 'Sayın Genel Başkan, dünkü görüşmeyi tek kelimeyle nasıl özetlersiniz?'" şeklinde sorduğunu anlattı.

Küçükkaya, Özel’in "Olumluydu" cevabını verdiğini aktardı.