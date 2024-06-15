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Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'ndeki temaslarının sona ermesiyle İtalya'dan ayrıldı ve özel uçak "CAN" ile yurda döndü.

G7 Liderler Zirvesi, İtalya'nın ev sahipliğinde gerçekleşti. 

ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya'dan oluşan G7 ülkeleri ve Avrupa Birliği (AB) liderlerinin katılımıyla İtalya'daki Borgo Egnazia'da düzenlenen 50. G7 Liderler Zirvesi’nin ikinci gününde, liderler ilk olarak kendi aralarında düzensiz göç konusunu ele aldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Afrika ve Akdeniz-Yapay Zeka ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü - 1. Resim

Aile fotoğrafında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Francis ile yan yana durdu ve bir süre sohbet etti. 

ERDOĞAN TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'da G7 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarının ardından yurda döndü.

Özel uçak "CAN" ile Atatürk Havalimanı'na gelen Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de yurda döndü.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Anadolu Ajansı
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