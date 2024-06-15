Devlet Bahçeli'nin "Allah bana yeter" yazan yüzüğünü paylaşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj mı? Ömer Çelik canlı yayında tek tek anlattı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Allah bana yeter" yazan yüzüğüyle sosyal medya hesabından paylaşım yapması, 'ittifak içinde çatlak var' ifadeleriyle yorumlanmıştı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bir çıkar ittifakı değildir. Cumhur İttifakı ilkeler ittifakıdır. Türkiye'yi korumak için ortaya çıkmış, en ufak da bir çatlak yoktur" diyerek iddialara cevap verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HaberTürk canlı yayınında gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sorularını cevapladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin paylaşımı hakkında konuşan AK Partili Çelik, Cumhur İttifakı'nda çatlak olmadığını söyledi.

DEVLET BAHÇELİ'DEN "ALLAH BANA YETER" PAYLAŞIMI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medya hesabından, "Allah bana yeter" yazılı yüzüğünün fotoğrafı paylaşıldı. Turkuaz taşlı ve üzerinde "Allah bana yeter" yazılı yüzüğünün fotoğrafının paylaşması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sinyal olarak kamuoyuna lanse edildi.

Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesinden rahatsız olduğu şeklinde yorumlanırken, AK Parti kanadından da açıklama geldi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: CUMHUR İTTİFAKI'NDA ÇATLAK YOK

AK Parti ve MHP'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra halkın sesini dinleyerek oluşturduğu Cumhur İttifakı'nda bir çatlak olmadığını dile getiren AK Parti Sözcüsü Çelik, "Her partide belli siyasetler konusunda partinin yüzde 100'ü böyle düşünüyor deme garantisini kimse veremeyiz. AK Parti'nin ana politikasını belirleyen kurulları ve yöneticileri Cumhur İttifakı'na güçlü bir destekle, hassasiyetle hareket etmektedir." dedi.

Çelik sözlerine, "MYK toplantılarının ve MKYK toplantıları basına kapalıdır. Girişinde sayın Cumhurbaşkanımız MYK ve MKYK üyelerine sürekli olarak iç ve dış siyasetle, ekonomiyle ilgili önümüzdeki döneme nasıl bakacağımızla ilgili değerlendirme yapar. Talimatlarını verir, görevler verir. Toplantılarda değişmeyen bir şey vardır. Sürekli olarak Cumhur İttifakı'nın hassasiyetlerinin korunması hususunda altını çizer sayın Cumhurbaşkanımız. Biz de partinin görüşünü en başta genel başkan olarak Cumhurbaşkanımızın söylediği her şey partiyi bağlar. Cumhur İttifakı konusunda en ufak çatlak yoktur." ifadeleriyle devam etti.

"CUMHUR İTTİFAKI BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE"

Cumhur İttifakı'nın çıkar amacıyla kurulmadığını belirten Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakan iken yurt dışı gezilerine CHP milletvekilleri geliyor. Baykal zamanında sebebi bizde kalsın birden bire kestiler. Bu diyaloğu istemediler. Ben şimdi söylemeyim. Diyalog belli meseleleri konuşmak içindir. İttifak ise belli çatıda birlik ve beraberlik içinde yol yürümektir." şeklinde konuştu.

Kurulan ittifakın ilkeler ittifakı olduğunu vurgulayan Çelik, "AK Parti'nin MHP'den, MHP'nin AK Parti'den ayrılacağı şeklinde bir sürü şey söyleniyor. Hem Cumhurbaşkanımız hem sayın Bahçeli'nin vurguladığı bir şey var. Cumhur İttifakı ilkeler ittifakıdır. Türkiye'yi korumak için ortaya çıkmıştır. Bir çıkar ittifakı değildir. 'Allah bana yeter'den daha güzel cümle var mı? Tabii ki Cumhur İttifakı bileşeni partiler özgün kimliklerinden, orijinal karakterlerinden, siyasi pozisyonlarından vazgeçerek tek parti haline gelmiyor. Temel konularda, ilkeler temelinde çatı oluşturuyorlar. Her iki partinin farklı değerlendirmeleri olabiliyor ama bu ittifakın birlik ve bütünlüğüne zarar verecek noktaya gelmiyor. Her iki parti kendi karakterine sahip. 15 Temmuz sonrası ortaya çıkan tablodan sınana sınana bugünlere geldik. Cumhurbaşkanımız ve sayın Bahçeli'nin birlikteliği ve partilerin birlikteliği açısından 'Türkiye Yüzyılı' istikametine bakmaya devam ediyor. Günün sonunda, sınana sınana gelmiş güçlü ittifak birlik ve beraberliğini teyit etmiş oldu." dedi.