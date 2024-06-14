Süleyman Soylu'dan dikkat çeken Bahçeli ve Erdoğan paylaşımı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin siyaset gündemini hareketlendiren açıklamalarının ardından eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP lideri Özgür Özel'i ziyaret etmesinin ardından siyaset kulislerinde, Cumhur İttifakı ortaklarından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu görüşmelerden memnun olmadığı iddiası konuşulmuştu.

BAHÇELİ'DEN İTTİFAK AÇIKLAMASI

Bahçeli ise bu iddiaların ardından çok konuşulacak bir açıklama yaparak "AK Parti içindeki gayri memnun kesimin devamlı suyu bulandırmasını da dikkate alarak, AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi, buna da altılı masanın diğer unsurlarının desteği Milliyetçi Hareket Partisi’nin samimi dileği ve temennisidir. Buna rağmen Cumhur İttifakı’na bağlılığımız kararlılıkla devam edecek, TBMM’de kanun tekliflerine verilen desteğimiz aynen sürecektir." dedi.

"LİDERİMİZ VE BÜYÜĞÜMÜZ TARİH İNŞA EDİYOR"

Konuyla ilgili gelişmeler merakla takip edilirken eski İçişleri Bakanı, AK Parti Milletvekili Süleyman Soylu sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bahçeli'nin her fırsatta desteğini dile getirdiği Soylu, "Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmen Beyi Büyüğümüz MHP Lideri Dr. Devlet Bahçeli tarih inşa ediyorlar. Cumhur İttifakı tüm unsurlarıyla; Selçukludur, Osmanlıdır… Türkiye Cumhuriyeti’nin ta kendisidir. Değerleri her gün bozulan dünyanın vicdanıdır. Milli manevi varlığımızı ve birliğimizi geçmişimize sadakat, geleceğimize olan sorumluluğumuzla sahiplenmektedir. Cumhur İttifakı, Türkiye Yüzyılını gelecek yüzyıllara Türk’ün onurlu asrı olarak emanet edecektir. Allah bizimle beraberdir."