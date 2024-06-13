Basın toplantısına damga vuran soru! Erdoğan'dan sert tepki: Başını sallama, ben sallamıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İspanya Başbakanı Sanchez'le yaptığı basın toplantısına, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala sorusu damga vurdu. Erdoğan, "Türkiye bir hukuk devletidir. Kararları biliyorsunuz ki yargı verir. Başını sallama ben sallamıyorum. Dimdik çalışmama devam ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'le kameralar karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulundu. Daha sonra gazetecilerin sorularını cevaplandıran iki lider, İsrail'den ekonomik ilişkilere kadar birçok konu hakkında konuştu.

"TÜRKİYE BİR HUKUK DEVLETİ"

Basın toplantısının devamında İspanyol gazeteci Andrés Mourenza, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile ilgili bir soru yöneltti. Gazetecinin "Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması ve Osman Kavala’nın bırakılması kararlarını Türkiye gözardı ediyor, bunları dikkate almıyor." şeklindeki sorusuna Erdoğan; "Türkiye bir hukuk devletidir. Bu hukuk devleti içinde kararları biliyorsunuz ki yargı verir. Verdiğiniz isimlerle ilgili olarak yargımız kararını vermiş ve bu kararlar çerçevesinde… Örneğin bir tanesi bu isimlerden, 100 kişiyi aşkın gencin ölümüne neden olmuş… Aynı şekilde birçok terör estirmek suretiyle ülkemizin Güney Doğu bölgesinde ölümlere neden olmuştur. Sizlerin bu soruları sorması bizi düşündürüyor. Hele hele bir basın mensubunun kalkıp da bu teröristleri savunmuş olması bizi ciddi manada üzmektedir." cevabını verdi.

"BAŞINI SALLAMA, BEN SALLAMIYORUM"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Başını sallama ben sallamıyorum. Dimdik çalışmama devam ediyorum. Her zaman için, bu Osman Kavala olur, Selahattin Demirtaş olur… Yasalar ne diyorsa biz onu yerine getiririz. Hukuk neyi emrediyorsa biz onu yerine getiririz. Yapılan iş budur. Ve siz tabi Türkiye’de yaşamıyorsunuz herhalde, biz Türkiye’de yaşıyoruz. Bu ciddi manada bölgedeki huzurun temini için attığımız adımlardır. Ve bundan sonra da böyle yürüyecektir."