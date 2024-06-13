Türkiye ve İspanya arasında 13 anlaşma imzalandı! Erdoğan'dan "İsrail'e baskın yapın" çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İspanya ziyaretinde iki ülke arasında 13 önemli anlaşma imzalandı. Erdoğan daha sonra Başbakan Sanchez ile ortak basın toplantısı düzenledi. İki lider, Gazze'de katliam yapan İsrail için de sert ifadeler kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya ziyaretini sürdürüyor. Ziyaretin bugünkü programında iki ülke arasında çeşitli alanlarla önemli anlaşmalar imzalandı. Erdoğan imzaların ardından İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda önce söz alan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki yapıcı rolümüzü sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

ERDOĞAN'DAN İSPANYA BAŞBAKANI SANCHEZ'E TEŞEKKÜR

Erdoğan ise şunları söyledi: "Bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Misafirperverlikleri için sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. İmzaladığımız anlaşmalarla yeni alanlarda önemli adımlar attık. İkili ticaret hacmine 20 milyar doları yakalamak üzereyiz. Hedefimiz 5 yıl içine 25 milyar euroya ulaşmak olacaktır. Daha fazla İspanyol yatırımcıyı ülkemizde görmek istiyoruz.

İspanya ile gelişmiş askeri işbirliğimiz detaylı şekilde gözden geçirdik. İspanya 2015'ten bu yana ülkemizde konuşlu hava savunma sistemleri ile ülkemizin ve NATO'nun güvenliğine destek veriyor. İspanya'nın katkısını diğer NATO ülkeleri örnek almalı.

AP seçimleri sonucunda oluşan tablo endişelerimizi arttırdı.

"İSRAİL'E GEREKLİ BASKI YAPILMALI"

Gazze olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarıyla ilgili konuları da ele aldık. İspanya'nın Filistin'i tanıması çok mühimdir. Dirayetli duruşundan ötürü değerli dostum Sanchez'e teşekkür ediyorum. Bu kararın henüz Filistin'i tanıma kararı almamış Avrupa ülkelerine de örnek teşkil etmesi gerektiğini düşünüyoruz

Biz akan kanı durduracak her kararı olumlu değerlendiririz. Önemli olan bu ateşkes planlarının kağıt üzerinde kalmaması, uygulamaya geçirilmesidir. Birleşmiş Milletler maalesef bu süreçte çok büyük yara aldı. Başta ABD olmak üzere Güvenlik Konseyi üyeleri bu ateşkes taslağının arkasında durup İsrail'e gerekli baskıyı yapmasıdır.

Savunma sanayiinde bir dayanışma adımı attık TCG ile. Şimdi bunun bir üst segmentine geçelim istiyoruz. Bunun çalışmalarını başlattık. Daha büyüğünü birlikte yapalım istiyoruz. Bu çalışmayı yürütüyoruz. İHA'ların birlikte yapılabilecek adımlarını atıyoruz.

"ABD'NİN DURUŞU BİZLERİ CİDDİ MANADA ÜZMEKTE"

Dünyanın kaderi 5 ülkenin elinde. Bu 5 ülkeden biri hayır dediğinde olay bitiyor. 5 ülkeden 1'i devamlı İsrail'in yanında yer alıyor. Orada 40 bin kişi ölmüş, çocuklar, kadınlar, gazeteciler ölmüş… Bunların umurlarında değil. Burada yazılı ve görsel medyaya çok iş düşüyor. 150’ye yakın medya mensubu İsrail tarafından öldürüldüyse buna devam mı diyelim? Bunların karşısında durmayacak mıyız? Şu anda yaptığımız da budur. İsrail katliamlarına devam ediyor. Buna devam ederken özellikle de ABD’nin duruşu bizleri ciddi manada üzmektedir.

(Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala sorusu) Kim olursa olsun yasalar ne diyorsa, yasaların dediğini biz yerine getiririz."