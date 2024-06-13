Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriyelilerin maaş aldığı iddiasını yalanladı

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Haziran 2024 14:51 - Güncelleme: 13 Haziran 2024 15:05 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

Sosyal medya hesaplarında Suriyelilerin Türkiye'den maaş aldığına dair görüntüler paylaşılmıştı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bu iddiaları yalanlarken yapılan açıklamada, "Görüntülerin geçtiğimiz ay 'Irak'ta Şii Vakfı tarafından hazırlanan bir başvuru' iddiasıyla paylaşıldığı, ancak görüntülerdeki paranın İran Dinarı olduğu tespit edilmiştir." denildi.