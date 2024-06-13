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Haberler > Gündem > Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriyelilerin maaş aldığı iddiasını yalanladı
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriyelilerin maaş aldığı iddiasını yalanladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriyelilerin maaş aldığı iddiasını yalanladı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sosyal medya hesaplarında Suriyelilerin Türkiye'den maaş aldığına dair görüntüler paylaşılmıştı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bu iddiaları yalanlarken yapılan açıklamada, "Görüntülerin geçtiğimiz ay 'Irak'ta Şii Vakfı tarafından hazırlanan bir başvuru' iddiasıyla paylaşıldığı, ancak görüntülerdeki paranın İran Dinarı olduğu tespit edilmiştir." denildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerle ilgili açıklama yayınladı.

GÖRÜNTÜLER TÜRKİYE'DE ÇEKİLMEDİ

Suriyelilerin maaş aldığına dair görüntülerin bulunduğu iddiası yalanlanırken açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Türkiye’de maaş alan Suriyeliler' iddiası doğru değildir. Bahse konu görüntülerin Türkiye ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

"PARANIN IRAK DİNARI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ"

Görüntülerin geçtiğimiz ay sosyal medyada, 'Irak'ta Şii Vakfı tarafından hazırlanan bir başvuru' iddiasıyla paylaşıldığı, ancak görüntülerdeki paranın İran Dinarı olduğu tespit edilmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi

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