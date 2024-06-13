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Haberler > Ekonomi > Tüm zamanların en yüksek seviyesi! Merkez Bankası rezervleri 146,2 milyara yükseldi

Tüm zamanların en yüksek seviyesi! Merkez Bankası rezervleri 146,2 milyara yükseldi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Tüm zamanların en yüksek seviyesi! Merkez Bankası rezervleri 146,2 milyara yükseldi

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Merkez Bankası toplam rezervleri, 7 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 504 milyon dolar artışla 146,2 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 7 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 447 milyon dolar artışla 86 milyar 356 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 31 Mayıs'ta 83 milyar 909 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

146 MİLYAR 152 MİLYONA ULAŞTI

Bu dönemde altın rezervleri de 56 milyon dolar yükselişle 59 milyar 740 milyon dolardan, 59 milyar 796 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 7 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 504 milyon dolar artarak 143 milyar 648 milyon dolardan, 146 milyar 152 milyon dolara çıktı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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