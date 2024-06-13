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Erdoğan-Özel görüşmesinin perde arkası! Mehmet Şimşek'e, CHP kurmaylarıyla görüşme talimatı gitmiş

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesine ilişkin detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Özel'in kaynak bulma önerisinin ardından Erdoğan'ın, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e bayram sonrası CHP kurmaylarıyla görüşmesi için talimat verdiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, salı günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Basına kapalı görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Erdoğan'ı, parti çıkışında CHP Genel Başkanı Özel aracına kadar uğurladı.

HEYETLER DE GÖRÜŞMEDE HAZIR BULUNDU

Görüşmede, CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan ile AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da yer aldı. Erdoğan ile CHP Genel Merkezi'ne, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da geldi.

Erdoğan-Özel görüşmesinin perde arkası! Mehmet Şimşek'e, CHP kurmaylarıyla görüşme talimatı gitmiş - 1. Resim

BAYRAM SONRASI ŞİMŞEK'LE GÖRÜŞECEKLER

Görüşmenin yankıları sürerken Cumhuriyet'in haberine göre Özgür Özel görüşmede ekonomi ile ilgili yorumlar yapıp kaynak bulma önerisinde bulundu. Detayları aktaran CHP kurmayları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e talimat verdiğini aktardı. Buna göre CHP’nin ekonomi kurmayları, bayram sonrası Şimşek’le görüşecek.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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