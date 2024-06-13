Borsada ilk 5 ayın bilançosuna yabancı hisse damgası

4,5 milyon borsacı, 10 bin TL’nin altında! İşlem vergisi beklenirken...

4,5 milyon borsacı, 10 bin TL’nin altında! İşlem vergisi beklenirken...

Borsada son dakika! BİST100 dünkü işlemlerde 10.165’ten kapanış yaparken; son haftalarda banka, sigorta ve iletişim sektöründe görülen rallinin genele yayılmadığı görüldü. Yabancı yatırımcının yılın ilk 5 ayında nette 777 milyon dolarlık satış yapması, sektör ve hisse bazlı ayrışmaları beraberinde getirdi. İşlem vergisine dair belirsizlik sürerken, endekste 50 günlük ortalamaya işaret eden 10.050 desteğinin kritik olduğu belirtiliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi dünkü işlemlerde yüzde 1,14 prim yaparak 10.165 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Böylece borsa 10.000 seviyesinin üzerinde konumlanma gayretini gösterdi. Endeksin son 3 işlem gününde 50 günlük ortalamayı da kendine destek yapması dikkatlerden kaçmadı. Bugün itibarıyla 10.050 seviyesinde bulunan 50 günlük ortalamanın, önemli destek olarak takip edileceği belirtiliyor.

Öte yandan 21 Mayıs-11 Haziran aralığında gerçekleşen 11.088-9958 düşüşünün ardından; endekste FİBO %23,6 ve %38,2 geri alım seviyeleri 10.220 – 10.385 olarak öne çıkıyor. Bu bandın da ilk direnç bölgesi olarak izleneceği ifade ediliyor.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Dünkü işlemlerde BİST100 kapsamında yer alan Pegasus Hava Yolları (%7,62), Batı Çimento (%7,14), Ford Otosan (%5,65), Aksa Enerji (%4,62) ve Akfen Yenilenebilir Enerji (%4,34) en çok yükselen hisseler olarak öne çıktı.

Ereğli Demir Çelik, Akbank, Turkcell, Türk Hava Yolları ve Şişecam da en fazla para girişi yaşanan hisseler arasında yer aldı. TÜPRAŞ, Koç Holding ve PETKİM en fazla para çıkışı yaşana ilk 3 hisse oldu.

BORSADA BEKLENTİLER

Borsanın 10.000 desteğini korumasında haber akışı da etkili oldu. ABD’de mayıs ayı TÜFE verisinin beklenti altında kalması, borsadaki işlem vergisine Cumhurbaşkanı tarafından sıcak bakılmadığı yönündeki haberlerin öne sürülmesi, ABD’nin Ankara Büyükelçisinden iki ülke ilişkilerine dair pozitif açıklamalar, iç siyasette AK Parti-CHP arasındaki diyalogların artması piyasada pozitif rüzgâr estirdi.

ENDEKSTE YABANCI İŞLEMLERİ

BİST100 endeksi son kapanışı itibarıyla 2024 yılında %35,90 primli olmasına rağmen, ilk 5 aylık dönemde nette yabancı satışının olduğu dikkatlerden kaçmadı. Endekste banka, sigorta ve iletişim sektöründe görülen rallinin genele yayılmadığı görüldü. Ve Ocak-Mayıs döneminde yabancı yatırımcılar 777 milyon dolarlık hisse senedi satışı gerçekleştirdi.

Bayram tatilinin bitmesi, işlem vergisine dair belirsizliklerin ortadan kalkması, gri listeden çıkış sürecinin başlaması, TÜFE’de gerileme ve temmuzda Moody’s’ten not artışı ile birlikte, yabancıların tekrar borsaya ilgisinin artması bekleniyor.