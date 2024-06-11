Bist100 tekrar 10 binin üzerinde... Borsa ve altında ‘cılız’ tepki!

Piyasalarda son dakika! BİST100 endeksi banka ve holding hisselerinin desteğiyle bugün 10.051’den kapanış gerçekleştirdi. Bu sabah 2390 TL’ye kadar gerileyen gram altın ise akşam saatlerinde 2405 TL’ye yükseldi. Borsada işlem vergisinin detayları beklenirken; altın fiyatları yarın ABD TÜFE verisine ve FED Başkanı Powell’ın açıklamalarına kilitlendi.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL - Piyasalarda haftanın ikinci işlem günü geride kaldı. Günlerdir düşüş trendinde hareket eden borsa ve altında, desteklerden “sınırlı” tepki alımları dikkat çekti. Dolarda yatay görünüm devam ederken; Fransa şokuyla sarsılan Euro’da ise değer kayıpları sürüyor.

EUR/USD paritesi 1,0725’e geriledi. İç piyasada Euro, döviz bürolarında akşam saatlerinde 34,65 TL’den satılıyor. Euro’da günlük değer kaybı yaklaşık %0,45 olarak gerçekleşti.

ENDEKS TEKRAR 10 BİNİN ÜZERİNDE

29 Nisan tarihinin ardından dün ilk defa 10.000’in altında sarkan ve 9997’den kapanış gerçekleştiren BİST100 endeksi, bugünkü işlemlerde yönünü yukarı çevirdi. Gün içerisinde en yüksek 10.164 seviyesini test eden endeks, 10.051 puandan kapanış gerçekleştirdi. Endekste 50 günlük ortalamaya da işaret eden psikolojik 10.000 seviyesinin üzerinde konumlanma çabası dikkat çekiyor.

Bugünkü işlemlerde banka ve holding hisseleri %2-4 bandında primle yükselişe öncülük ederken; TÜPRAŞ, Ereğli Demir Çelik, PETKİM ve Şişecam gibi sınai sektör hisseleri zayıf performans gösterdi.

ALTIN FİYATLARINDA GERİ SAYIM

Geçen hafta cuma günü beklenti üzeri gelen ABD istihdam rakamlarının ardından sert gerileyen ons altın, bu hafta desteklerde tutunma çabası sergiliyor. Güne 2300 dolardan başlayan ons altında işlemler, akşam saatlerinde 2315 dolara yakın seyrediyor.

Serbest piyasada gram altın fiyatı da sınırlı primle 2405 TL’ye yükselirken; Kapalıçarşı’da gram 2405-2445 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın akşam saatlerinde 3969 TL’den, yarım altın 7931 TL’den ve tam altın 15 bin 813 TL’den satılıyor.

BORSA VE ALTINDA BEKLENTİ

Analistler; bugün borsada bir tepki alımı gerçekleşse de gün içi görülen en yüksek seviyeden yaklaşık 100 puanlık bir gerileme yaşandığını, dolayısıyla satış baskısının devam edebileceğini ve 10.000 desteğinin önemini koruduğunu belirtiyor.

Altın fiyatlarının ise; yarın açıklanacak ABD TÜFE rakamına ve FED Başkanı Powell’ın faiz kararı sonrası konuşmasına göre yönünü daha net belirleyeceği ifade ediliyor. “Beklenti altında kalacak TÜFE” ve “güvercin tonajlı FED mesajları”nın altın fiyatlarına destek olacağı ifade ediliyor.