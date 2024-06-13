Spekülasyonlar engellenecek! Borsaya işlem vergisi uzun vadeyi teşvik edecek

Borsada yapılan işlemler ve kripto varlık işlemlerine getirilecek vergi uygulamasına yönelik tartışmalar sürerken, AK Parti kaynakları, yapılacak düzenleme ile özellikle borsada, manipülatif günübirlik işlemlerin caydırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

HABER MERKEZİ / ANKARA - Vergi mevzuatındaki muafiyet ve indirimlerin kaldırılmasını içeren yeni vergi paketi üzerinde AK Parti’nin yaptığı çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, en çok tartışma konusu olan borsaya ve kripto varlıklara işlem vergisi getirilmesi düzenlemesi konusunda farklı alternatifler masaya yatırıldı. AK Parti kurmayları, yabancı ülke borsalarındaki uygulamaların da incelendiğini, birçok ülkede borsada işlem vergisi uygulamasının bulunduğunu söyledi.

Hisse alım satımındaki işlem vergisinin getirilmesinde yatırımcıların daha uzun vadede borsada kalmasını teşvik edilmesinin amaçlandığını kaydeden AK Parti kaynakları, “Sık giriş çıkışlara karşı bir tedbir olacak. Borsaya girenin daha uzun vadede borsada kalmasını istiyoruz. Borsada, kısa vadeli hareketler ve manipülasyona sebep olan günübirlik işlem olmasın istiyoruz. Orta ve uzun vadede kalmalarını istiyoruz. Yapılacak vergi düzenlemesi spekülasyonların da önüne geçecek bir adım olacak” dedi.

KRİPTOYA YÜZDE 2, BORSAYA ON BİNDE 2

Hisse alım satımından alınacak işlem vergisinin on binde 2 oranında olması düşünülüyor. Kripto varlıklarda ise bu oranın yüzde 2 olabileceği belirtiliyor.