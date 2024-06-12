4,5 milyon borsacı, 10 bin TL’nin altında! İşlem vergisi beklenirken...

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Altın fiyatları tetikte bekliyor! Ons ve gram için kritik gün

Altın fiyatları tetikte bekliyor! Ons ve gram için kritik gün

Geçen ay gördüğü rekor seviyeye göre yaklaşık %10 gerileyen borsa, son günlerde işlem vergisinin gölgesinde kaldı. Detaylar belli olmazken, gözler borsadaki yatırımcı sayısına çevrildi. Son açıklanan mayıs verilerine göre borsada 8,32 milyon yatırımcı var. Bunların 4,43 milyonu, portföyü 10 bin TL’nin altındaki küçük yatırımcılardan oluşuyor. Muhtemel bir işlem vergisi karşısında sayı bakımından en büyük grubu, küçük yatırımcılar oluşturuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 10.051 puandan kapanış gerçekleştirerek, “cılız” da olsa bir tepki gösterdi ve günlerdir devam eden düşüşe “dur” dedi. Analistler bundan sonraki süreçte 10.000 üzerinde kalıcılığın önemli olduğunu vurgulayarak, “Endekste yaşanan gerilemenin tek sebebi, son günlerde tartışılan işlem vergisi değil. Bu yıl ilk çeyrek bilançolarında geçen yılki kârlılıklar yok. Kazançlarda düşüş var. Bununla birlikte yüksek faizle desteklenen dezenflasyonist sürecin, piyasada bir yavaşlamaya sebep olduğu görülüyor. Bunları etkisi de borsada izleniyor” diyor.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Endeks, son kapanışı itibarıyla, 11.088’de bulunan tarihi zirvesinin yüzde 9,35 gerisinde bulunuyor. Yılbaşından bu yana gerçekleşen prim ise yüzde 34,55 olarak gerçekleşiyor. Haftanın ilk işlem gününde 9997’den kapanan endeksin dünkü tepkisinde en çok yükselen BİST100 hisseleri; Pegasus Hava Yolları (%5,85), Yapı Kredi Bankası (%4,54), Doğan Holding (%4,34), Garanti Bankası (%4,32) ve Vakıfbank (%4,07) oldu. Bu hisselerle birlikte Ereğli Demir Çelik, İş Bankası, BİM mağazacılık ve Kardemir D; en fazla para girişi yaşanan hisseler olarak öne çıktı.

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YATIRIMCI SAYISI NE DURUMDA?

Borsada işlem vergisine dair henüz karar açıklanmazken, mayıs sonu itibarıyla toplam yatırımcı sayısının 8 milyon 328 bin olarak gerçekleştiği görüldü. Ancak asıl önemli detay, küçük yatırımcı kategorisinde yaşanıyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre;

-2024 Mayıs sonu itibarıyla borsadaki 4 milyon 437 bin yatırımcı, 10 bin TL ve daha altında portföy büyüklüğüne sahip.

-Bu kategoride yer alan yatırımcılar, toplam yatırımcı sayısının yüzde 53,3 gibi büyük bir çoğunluğunu oluşturuyor.

-Bu yatırımcıların portföy değerlerinin toplam büyüklüğü 11,47 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu rakam, toplam portföyün de %0,2 gibi oldukça küçük bir bölümüne denk geliyor.

-‘Küçük yatırımcı’ olarak tanımlanabilecek bu yatırımcıların ortama kişi başı portföy büyüklüğü ise yaklaşık 2500 TL civarında bulunuyor.