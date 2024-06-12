Stabil fiyatla nereye kadar? Dolarda gözler faiz ve KKM’de! İşte son fiyatlar…

Dolarda son dakika! 12 Haziran dolar fiyatı 32,38 TL’den yeni güne başlarken; döviz bürolarında işlemler 32,27-32,38 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Gecelik TL faizlerinin ise dün tekrar yüzde 50 sınırına çekilerek politika faizine yaklaştığı görüldü. Ekonomistler; özellikle Döviz Dönüşümlü KKM hesaplarında sert düşüş görülmeden faiz indirimine gidilmemesi gerektiğini, böylece yeni bir dolarizasyon tehdidinin savrulacağını ifade ediyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Ekonomiden son gelen sinyaller “dengelenme” sürecinin planlandığı gibi sürdüğünü gösteriyor. Cari açık yıllık bazda aşağı gelmeye devam ediyor. Banka ve özel sektör dış borçlanmalarında ve bu borçların çevrilmesinde herhangi bir problem gözükmüyor. Turizm kaynaklı gelirlerin arttığı sezon başladı. Yıl genelinde 60 milyar dolar civarında bir turizm geliri öngörülüyor. Son üç ayda da belirgin olarak portföy girişleri yaşanıyor. Bu süreçte TCMB’nin swap hariç net rezervlerinin de -70 milyar dolar sınırından pozitif bölgeye çıktığı ve 6 milyar dolara yükseldiği görüldü.

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12 HAZİRAN DOLAR FİYATI KAÇ TL?

Döviz arzının arttığı bu denklemde kurlardaki stabil görünüm de destek buluyor. 12 Haziran 2024 dolar fiyatı da 32,38 TL’den yatay bir görünümle güne başlıyor. Döviz bürolarında ise işlemler 32,27-32,38 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Euro da ise ilk işlemler 34,78 TL “satış” tarafında gerçekleşiyor.

TCMB’nin yerel seçim sonrası dönemde özellikle 32,00 TL sınırında dolarda alıcı olarak, döviz kurlarında hızlı düşüşü engellediği biliniyor. DTH ve KKM’de yaşanan çözülmeler, bu dönemde piyasada dolar talebinin de düşürdüğü gösterdi.

DİKKATLER DDKKM HESAPLARINDA

Piyasalarda son dönemde faiz indirimi de konuşulmaya başlandı. TÜFE’de baz etkisiyle birlikte 2-3 ay içinde yüzde 50’ye doğru gerileme yaşanacağı, bunun da faiz indirimlerini getirebileceği belirtiliyor.

Ekonomist Altuğ Özaslan ise erken bir faiz indirimine gidilmemesi gerektiğini savunarak, “En azından 2024 yılında faiz indirimi olmamalı. Şu anda sistemde 167 milyar dolar DTH ve 67 milyar dolar Döviz Dönüşümlü KMM var. Bunları toplarsak, hâlâ yüzde 50’nin üzerinde dolarize bir ülkeyiz. Burada Döviz Dönüşümlü KKM hesaplarına özellikle bakılmalı. Orada bir haftada bir kırılma olacak, 5-7 milyar dolarlık bir düşüş gibi… Bunun psikolojik etkisi olacak ve o andan itibaren bir momentum yakalanabilir” görüşünü dile getiriyor.

TÜKETİM EĞİLİMİ DÜŞÜYOR

Bu arada sıkı para politikasının perakende satışlar üzerindeki etkileri de daha belirgin ortaya çıkmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dün açıklanan verilere göre; perakende satışlar nisanda yıllık bazda yüzde 10,2 artış göstermesine rağmen, aylık bazda yüzde 1,8 geriledi. Bu yıl martta da aylık bazda düşüş yüzde 0,2 olarak gerçekleşmişti.

Nisanda özellikle elektrikli ev aletleri, mobilya ve bilgisayar satışlarında belirgin düşüş dikkat çekerken; harcama eğilimlerindeki bu gerileme, gelecek dönemde enflasyonist baskıların da hafifleyebileceğinin sinyallerini verdi.