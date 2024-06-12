Altın fiyatları tetikte bekliyor! Ons ve gram için kritik gün

Altında son dakika! 12 Haziran gram fiyatı 2408 TL ve ons fiyatı 2313 dolardan güne başlıyor. Bugün ABD’de açıklanacak mayıs TÜFE rakamları ile birlikte akşam FED toplantısı sonrasında Powell’ın konuşması ve 3 ayda bir açıklanan “nokta grafikler” altın fiyatları için kritik öneme sahip. Enflasyonda gerileme eğilimi halinde “daha güvecin FED” beklentilerinin öne çıkabileceği ve altın fiyatlarında da yükselişin ivmelenebileceği belirtiliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL / Ömer Faruk Bingöl- Son günlerde hızlı düşüş yaşayan ons ve gram altın için kritik gün geldi. Altında en büyük alıcı olan Çin’in geçen ay alımlarını durdurduğunun görülmesi ve ABD’de mayıs ayı istihdam rakamlarının beklentileri aşmasıyla birlikte altın fiyatları sert gerilemişti. Bugün FED politikaları için en önemli veri açıklanacak. TSİ 15:30’da Mayıs Ayı ABD TÜFE rakamı belli olacak. Yıllık TÜFE’nin %3,4’te sabit kalması ve aylık TÜFE’nin 0,3’ten 0,1’e gerilemesi bekleniyor. Bu arada ABD’de çekirdek enflasyonun da aylık bazda, önceki ay gibi yüzde 0,3 olarak gerçekleşeceği öngörülüyor.

ENFLASYON HEDEFLERDEN UZAK

FED’in nihai TÜFE hedefinin yüzde 2 olduğu biliniyor. Ancak son aylarda gerçekleşen rakamlar, FED’in hedefinin oldukça üzerinde bulunuyor. FED üyeleri verdikleri son mesajlarda, “enflasyonda katı bir görünümün olduğu ve faiz indirimi için aceleci olunmaması gerektiği” konusunda hemfikir göründüler. TÜFE’nin “inatçı” görünümü ve üyelerin “şahin” tonajlı mesajları ile birlikte haftalarıdır gücünü koruyan dolar endeksi ve yüksek seyreden ABD tahvil faizleri, altın fiyatlarını da önemli ölçüde baskılıyor.

12 HAZİRAN 2024 ALTIN FİYATLARI

Kritik veri öncesinde 12 Haziran gram altın fiyatı bankalar arası piyasada 2408 TL’ye yakın seviyelerden güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram fiyatı 2410 TL-2450 TL alım ve atım bandında seyrederken; çeyrek altın sabah saatlerinde 3 bin 980 TL’den satılıyor.

Küresel piyasalarda ons altın fiyatlarında 2313 dolara yakın seyir sürüyor. Ons altın fiyatı geçen ay gördüğü 2450 dolar zirvesinin yaklaşık yüzde 5,50 gerisinde bulunuyor.

Ons için de önemli göstergelerden olan dolar endeksi, bugün 105,30 ile güçlü görünümünü koruyor.

FED FAİZ KARARI DA BUGÜN

Altın ve dolar için önemli olan FED’in haziran ayı faiz kararı da bu akşam açıklanacak. Yüzde 5,50 olan politika faizinde değişiklik beklenmiyor. Ancak FED’in üç ayda bir açıkladığı ve geleceğe dönük faiz beklentilerini gösteren nokta grafikler de bu akşam duyurulacak. Piyasalar böylece geleceğe dair daha net sinyaller alabilecek. Öte yandan faiz kararının ardından FED Başkanı Powell’ın da vereceği mesajlar piyasaların radarında olacak. Piyasalar, eylülde faiz indirimi ihtimalini yüzde 50 ile fiyatlıyor.

ALTINDA BEKLENTİ VE HEDEF

Geçen ay çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 3,8’den 3,6’ya gerilemişti. Bugün de özellikle çekirdek TÜFE verisinde gerileme halinde altın fiyatlarında yukarı hareketliliğin destek bulabileceği belirtiliyor. Beklentileri aşacak bir TÜFE’nin ise fiyatlar üzerinde baskı oluşturması bekleniyor.

Ons altında 2285 dolar destek ve 2330 dolar direnç olarak takip edilirken; gram altın için 2380 TL desteğinin korunmasının önemli olduğu vurgulanıyor.