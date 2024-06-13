Ons ve gramda faiz şoku! FED’in ‘nokta’ atışı, altını vurdu!

Altında son dakika! 13 Haziran gram altın fiyatı 2400 TL ve ons altın 2310 dolardan güne başlıyor. FED tarafından dün açıklanan ‘nokta grafikler’de bu yıl faiz indirimi beklentisinin 3’ten 1’e düşmesi altın fiyatlarını baskıladı. Hedef fiyatlar gözden geçirilirken, son olarak dün İsviçreli UBS Bank yıl sonunda ons altın için 2600 dolar tahmininde bulundu. Son tahmin %12,5 yükseliş potansiyeline işaret ederken; ons için beklentilerin gerilediği görülüyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Altın fiyatlarını yakından ilgilendiren ABD Merkez Bankasının faiz indirim sürecine dair önemli sinyaller geldi. Dünkü FED kararı ile birlikte açıklanan ve “nokta grafikler” olarak da bilinen FED projeksiyonları, 2024 yılında sadece 1 faiz indirimi yapılacağına işaret etti. FED Başkanı Powell’ın faiz indirimi için yeterinde güvene sahip olmadıklarını vurgulaması ve FED üyelerinden 4’ünün “bu yıl hiç faiz indirimi yapılmaması” gerektiği yönünde görüş beyan etmesi, ABD Merkez Bankasının “şahin” duruşunu teyit etti.

31 HAZİRAN ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Serbest piyasada 13 Haziran 2024 gram atın fiyatı 2400 TL’den yeni güne başlarken; Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram fiyatı 2390 – 2440 TL alım ve satım aralığında seyrediyor.

Çeyrek altın sabah saatlerinde 3 bin 964 TL’den, yarım altın 7 bin 920 TL’den ve tam altın da 15 bin 791 TL’den satılıyor.

Küresel piyasalarda ons altında işlemler 2310 dolara yakın seviyelerden devam ediyor. ABD iki yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,75’in üzerinde, yüksek konumunu koruyor.

ENFLASYON MORAL VERMİŞTİ

Dün açıklanan ABD TÜFE verileri beklenti altında kalarak moral vermiş, alton fiyatlarında yükseliş dikkat çekmişti. Açıklanan verilere göre ABD’de TÜFE yıllık bazda %3,4’ten %3,3’e geriledi. Aylık enflasyonda ise artış gerçekleşmedi. Çekirdek enflasyonun aylık bazda yüzde 0,3’lük beklentiye karşılık yüzde 0,2 gelmesi de FED’in hedefleriyle uyumlu gözüktü. Bu verilerin ardından ons altın 2340 doları ve gram altın 2430 TL’yi test etmişti. Ancak FED projeksiyonlarının ardından altın fiyatlarında, dünkü zirve seviyelere göre yüzde 1’in üzerinde değer kaybı öne çıkıyor.

ALTIN 2024 HEDEF FİYAT

Altın fiyatların için aylar önce yabancı kurumlar tarafından açıklanan ve yıl sonu için 3000 dolara kadar yükselen hedef fiyatlar da sorgulanmaya başladı. Bank Of America ve Citi tarafından 3000 dolar beklentisi dile getirilmişti. Goldman Sachs ise 2700 dolarlık tahminde bulunmuştu.

Dün son olarak İsviçreli UBS Bank analistleri yıl sonunda ons altının 2600 dolara çıkabileceğini öngördü. Yıl sonuna doğru ilerledikçe altın için hedef fiyatların da düşmeye başladığı görülüyor. 2600 dolarlık hedef fiyat, bugünkü fiyatlara göre sadece yüzde 12,5’lik bir yükselişi öngörüyor.

ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT!

Altın fiyatlarının bundan sonraki süreçte jeopolitik riskler ve merkez bankalarının alımlarından destek bulabileceği, zayıf gelen ABD verilerinin de zaman zaman pozitif yansıyabileceği ancak genel eğilim itibarıyla yatay bir bantta hareketliliğin öne çıkabileceği ifade ediliyor.

Bu çerçevede ons altın için 2280 dolar ve gram altın için 2380 TL desteğinin korunması önemli görünüyor.