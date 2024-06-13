Bahar Candan'la kavga etmişti! Tek kişilik koğuşa alınan Seçil Erzan'dan ev hapsi talebi

O söz fitili ateşledi! Bahar Candan ile Seçil Erzan cezaevinde kavga etti, memurlar ayırdı

O söz fitili ateşledi! Bahar Candan ile Seçil Erzan cezaevinde kavga etti, memurlar ayırdı

Fatih Terim, Arda Turan gibi isimleri dolandırdığı iddiasıyla 305 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Seçil Erzan, avukatları aracılığıyla cezasını ev hapsinde geçirme talebinde bulundu. Erzan ayrıca koğuşunda Bahar Candan'la kavga ettiği için tek kişilik koğuşa alındı.

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen ve aralarında Fatih Terim gibi ünlü isimleri de dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

ERZAN'DAN EV HAPSİ TALEBİ

CNN Türk'te yer alan habere göre kaldığı 9. koğuşta Bahar Candan'la kavga eden Seçil Erzan, talebi doğrultusunda tek kişilik koğuşa alındı. Öte yandan 1 yılı aşkın süredir hapishanede olan Erzan'ın avukatları, Erzan'ın cezaevi hapsinin ev hapsine çevrilmesi için mahkemeye bir dilekçe sundu. Dilekçede, Seçil Erzan'ın yüzde 94 engelli olan annesinin sağlık sorunu nedeniyle yaşamış olduğu psikolojik rahatsızlık gerekçe gösterildi.

Seçil Erzan

BAHAR CANDAN'LA KAVGA ETMİŞTİ

Marmara Kapalı Cezaevi’nde aynı koğuşta kalan Bahar Candan ve Seçil Erzan arasında geçtiğimiz günlerde kavga çıkmıştı. Candan, Erzan’a ‘dolandırıcı’ deyince tartışma hararetlenmiş ve Erzan, Candan’ı şikayet etmişti. Bunun üzerine olayla ilgili tutanak tutulmuştu.

305 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 93 yıldan 305 yıla kadar hapsi isteniyor.

Sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 ile 98 yıl arasında hapisle cezalandırılması istenilen iddianamede, sanık Rüya Sağır'ın da "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.