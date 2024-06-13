Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Memnun değilse bizim ittifakımıza gelsin

Devlet Bahçeli'nin gündem olan açıklamaları yankı uyandırırken CHP lideri Özgür Özel'den konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi. Özel, "Belli ki Cumhur İttifakı'nda sorunlar var. Sayın Bahçeli ittifakından memnun değilse bizim Türkiye İttifakımıza katılabilir. Ancak bize kimse ittifak falan önermesin" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dün yaptığı açıklamaların yankısı sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP lideri Özgür Özel'in görüşmesine değinen Bahçeli, bu durumdan memnun olmadığı iddialarına cevap verdi.

BAHÇELİ'DEN İTTİFAK RESTİ

Bahçeli, "Siparişi yapılan normalleşme ve yumuşama atmosferinin sürdürülebilir hale gelmesinin önünde şayet MHP bariyer olarak telakki ve tarif ediliyorsa, bu konuda da geniş bir ittifak husule gelmişse, bize düşen sorumluluk ülkemiz ve milletimiz uğruna her türlü fedakarlığı göze almak, gereğini ise gönül huzuruyla yapmaktır.

AK Parti içindeki gayri memnun kesimin devamlı suyu bulandırmasını da dikkate alarak, AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi, buna da altılı masanın diğer unsurlarının desteği MHP'nin samimi dileği ve temennisidir. Buna rağmen Cumhur İttifakı'na bağlılığımız kararlılıkla devam edecek, TBMM'de kanun tekliflerine verilen desteğimiz aynen sürecektir." dedi.

"BAHÇELİ MEMNUN DEĞİLSE TÜRKİYE İTTİFAKINA GELSİN"

Bahçeli'nin bu görüşmelerden rahatsız olduğu iddia edilirken bugün kameralar karşısına geçen Özel ise söz konusu açıklamalara cevap verdi. "Kamuoyunu suni tartışmalarla meşgul etmem istemem, kimseyle bir tartışmamız yok." diyen Özel şunları söyledi:

"Belli ki Cumhur İttifakı'nda sorunlar var. Sayın Bahçeli ittifakından memnun değilse bizim Türkiye İttifakımıza katılabilir. Biz emekli maaşının asgari ücret olması için gider konuşuruz. Bununla ilgili mücadele veririz. Biz Yargıtay’da çıkmaz giren seçimler için pazarlık etmeyiz. Türkiye İttifakında olacaklarsa itişme kakışmaları bırakıp emekliye, asgari ücretliye, buğday ve çay üreticisine, çiftçilere sahip çıkacak bir mücadeleye varsa gelsin Türkiye ittifakına katılsın. Bize kimse ittifak falan önermesin"