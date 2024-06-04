O söz fitili ateşledi! Bahar Candan ile Seçil Erzan cezaevinde kavga etti, memurlar ayırdı

Marmara Kapalı Cezaevi’nde aynı koğuşta kalan Bahar Candan ve Seçil Erzan arasında kavga çıktı. Candan, Erzan’a ‘dolandırıcı’ deyince tartışma hararetlendi. Memurlar önce ikiliyi sakinleştirmeye çalıştı. Ardından Erzan, Candan’ı şikayet etti, bunun üzerine tutanak tutuldu.

Katıldığı televizyon programı ile ünlenen ve ‘suç örgütüne üye olma’ suçundan tutuklanan Bahar Candan ile yüksek karlı güvenilir fon adı altında birçok futbolcuyu dolandıran Seçil Erzan arasında yaşanan kavga gündeme oturdu. Aynı koğuşta kalan ikili birbirine girdi.

BAHAR CANDAN, SEÇİL ERZAN’A ‘DOLANDIRICI’ DEDİ

Gazeteci Emrullah Erdinç, kavgayla ilgili detayları X (eski adıyla Twitter) hesabından paylaştı. Erdinç, kavganın neden kaynaklandığını şu sözlerle aktardı:

“Seçil Erzan ile Bahar Candan’ın cezaevinde ‘dolandırıcı’ kavgası! Marmara Kapalı Cezaevinde aynı koğuşta kalan fon vurgunu sanığı Seçil Erzan ile dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklu olan Bahar Candan kavga ettiler. Bahar Candan’ın Erzan’a ‘Dolandırıcı’ diye hitap etmesi üzerine tartışma başladı.”

DEVREYE MEMURLAR GİRDİ, İKİLİYİ SAKİNLEŞTİRDİ

Erdinç açıklamasının devamında ise şu ifadelere yer verdi: “Erzan’ın ‘Sen de dolandırıcılık suçlamasıyla buradasın’ diye karşılık vermesi üzerine Candan ses tonunu yükselterek ‘Dolandırıcı, dolandırıcı, dolandırıcı’ diye sürekli bağırması üzerine infaz koruma memurları koğuş içerisine girdiler. Önce ikiliyi sakinleştiren memurlar, ardından Erzan’ın şikayeti üzerine tutanak tuttular. Aynı koğuşta kalan kardeşi Nihal Candan’ın sağlık gerekçeleriyle tahliye olmazı üzerine psikolojisi iyice bozulan Bahar Candan’ın sürekli olarak Seçil Erzan’la tartıştığı için cezaevi yönetiminden sürekli uyarı aldığı öğrenildi.”

“SEÇİL HABER İZLEMİYOR DİYE BİZ DE İZLEMİYORDUK”

Öte yandan cezaevinde yakalandığı anoreksiya nevroza hastalığı nedeniyle 37 kiloya düşerek tahliye olan fenomen Nihal Candan, cezaevi günlerini anlatmıştı. Candan, ünlü futbolcuların fon vurgunuyla para kaptırdığı bankacı Seçil Erzan ile aynı koğuşta kalmasıyla ilgili şöyle konuşmuştu:

“Aynı koğuştaydık kendisiyle. Herhangi bir sorun yaşamadık. Seçil haber izlemiyor diye biz de haber izlemiyorduk.”