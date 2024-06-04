Sinan Akçıl konserinde ‘Özgür Filistin’ sloganları! Ünlü sanatçı bayrağı öpüp alnına koydu

Şanlıurfa'daki Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konserde pop müzik sanatçısı Sinan Akçıl, Filistin bayrağı açarak Gazze'ye destek mesajı verdi. Ardından gelen konuklara “Özgür Filistin” sloganı attırdı. Akçıl, geçtiğimiz hafta “Çocuklar ölmesin demek yüzeysel bir açıklama” diyen Defne Samyeli’ye de gönderme yapmayı ihmal etmedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festivalin 9. gününde Akçıl sahne aldı.

Arkeoloji Müzesi Meydanı’nda on binlerce kişinin katıldığı konserde sanatçı, hayranlarına keyifli dakikalar yaşattı.

GAZZE’NİN MÜCADELESİNE DESTEK

Akçıl, sahnede Filistin bayrağı açarak Gazzelilerin mücadelesine desteğini gösterdi. Bayrağı öpüp başına koyan sanatçıya Şanlıurfalılar da alkışlarıyla destek verdi.

“KATİL NETANYAHU BİZİ DUYSUN”

“Eğer ki elime böyle bir bayrak alacaksam kıyafetimi de ona göre ayarlarım” diyen Sinan Akçıl çıkardığı Filistin bayrağını 3 kere öpüp başına koydu. Ardından izleyicilere seslenen Akçıl, “Katil Netanyahu bizi duysun!” diyerek kalabalığa “Özgür Filistin” sloganı attırdı.

DEFNE SAMYELİ’Yİ HEDEF ALDI

Sunucu Defne Samyeli’nin Gazze’de öldürülen çocuklarla ilgili verdiği sözlerine de isim vermeden tepki gösteren Sinan Akçıl, “Hani bazıları diyor ya, ‘tribünlere oynamaktır.’ Eğer tribünlere oynamak buysa ben böyle tribünlere oynarım arkadaşlar ve Gazze’yi unutturmam” ifadelerini kullandı.

DEFNE SAMYELİ NE DEMİŞTİ?

“Çocuklar ölmesin demek yüzeysel bir açıklama” diyen Defne Samyeli’nin geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama büyük tepki çekmişti. Samyeli, “Refah'taki katliam hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna “Verilen tüm cevapların da tribünlere oynamak olduğunu düşünüyorum” diyerek şunları söylemişti:

“Bu sorunun da buna verilen tüm cevapların da tribünlere oynamak olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu konu on yıllardır devam eden altında çok farklı dinamiklerin olduğu bir konu.

Taraflar konusunda haklı haksız demek ya da burada bir davette siz mikrofonu uzattığınızda iki satır ‘A çocukları ölmesin, gözyaşları artık dinsin, savaş olmasın barış olsun’ demenin son derece yüzeysel, günü kurtarmaya yönelik açıklamalar olduğunu düşünüyorum.

Elbette ki dünyada insanların katledilmesi kimsenin oturup huzur içinde izleyebileceği bir şey değil ama bu dünyada sistem böyle olduğu müddetçe, bizim askerlerimiz, ordularımız, silahlarımız olduğu müddetçe barışın olacağını düşünmek de son derece safça bir yaklaşım.”