Defne Samyeli’den tepki çeken Filistin yorumu! Sözleri gündem oldu

Yaptığı açıklamalarla zaman zaman adından söz ettiren Defne Samyeli son olarak farklı bir konuyla gündeme oturdu. Katıldığı davette İsrail’in Refah’a yönelik saldırılarıyla ilgili soruya cevap veren Samyeli “Çocukları ölmesin, gözyaşları artık dinsin, savaş olmasın barış olsun demenin son derece yüzeysel, günü kurtarmaya yönelik açıklamalar olduğunu düşünüyorum” sözleriyle tepki çekti.

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana abluka altına aldığı Gazze Şeridi’ne saldırıları sürüyor. Saldırılarda bugüne kadar çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 36 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. Öte yandan Refah’ta çadırlara 8 tondan fazla bomba atan İsrail yine birçok Filistinlinin ölümüne neden oldu, enkaz halindeki evlerine dönen Filistinlilere İsrail askerleri ateş açtı.

İsrail’in acımasız saldırıları devam ederken, binlerce sivil vatandaşın hedef alınmasına yönelik tepkiler sürüyor. Yaşanan insanlık dramıyla ilgili katıldığı bir davette eski haber spikeri ve sunucu Defne Samyeli’ye bir soru yöneltildi.

“Çocuklar ölmesin demek yüzeysel bir açıklama” diyen Defne Samyeli’nin açıklamasına tepki yağdı.

İşte Magazin Burada kameralarına konuşan Defne Samyeli’nin “Refah'taki katliam hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna yönelik cevabı...

“VERİLEN TÜM CEVAPLAR TRİBÜNLERE OYNAMAK”

“Bu sorunun da buna verilen tüm cevapların da tribünlere oynamak olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu konu on yıllardır devam eden altında çok farklı dinamiklerin olduğu bir konu.

Taraflar konusunda haklı haksız demek ya da burada bir davette siz mikrofonu uzattığınızda iki satır ‘A çocukları ölmesin, gözyaşları artık dinsin, savaş olmasın barış olsun’ demenin son derece yüzeysel, günü kurtarmaya yönelik açıklamalar olduğunu düşünüyorum.

Elbette ki dünyada insanların katledilmesi kimsenin oturup huzur içinde izleyebileceği bir şey değil ama bu dünyada sistem böyle olduğu müddetçe, bizim askerlerimiz, ordularımız, silahlarımız olduğu müddetçe barışın olacağını düşünmek de son derece safça bir yaklaşım.”