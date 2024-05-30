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İbrahim Tatlıses, İsrailli hayranlarına seslendi! Netanyahu'ya sert sözlerle yüklendi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İbrahim Tatlıses, İsrailli hayranlarına seslendi! Netanyahu&#039;ya sert sözlerle yüklendi
Gazze, İbrahim Tatlıses, Netanyahu, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şarkıcı İbrahim Tatlıses, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına sessiz kalmadı. İsrailli hayranlarına seslenen Tatlıses, “Unutmayın Netanyahu batan güneştir. Sizi karanlığa götürür. Doğan güneş sizi aydınlığa götürür. Kendinize doğan güneş bulun” dedi.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana ablukası altındaki Gazze saldırılarını sürdürüyor. Son yapılan açıklamaya göre,  İsrail ordusunun  düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 224'e yükseldi. Yaralı sayısının ise 81 bin 777'ye yükseldiği kaydedildi.

Yaşanan insanlık durumuna sanatçılar da sessiz kalmıyor. Bir tepki de İbrahim Tatlıses’ten geldi. Daha önce İsrail’de konserler veren Tatlıses, paylaşımında İsrailli hayranlarına sözlendi. Ünlü isim, İsrail Başbakanı Netanyahu’ya sert sözler sözledi ve onu ‘batan güneş’ olarak nitelendirdi. 

"MASUMLAR ÖLÜYOR, NEDEN AYAKLANMIYORSUNUZ?"

Sosyal medyadan çağrı yapan Tatlıses “ Masumlar ölüyor, neden ayaklanmıyorsunuz?” diyerek şu sözleri sarf etti:

"İsrail Gazze'ye saldırmadan 2 ay önce İsrail halkına peş peşe 2 konser verdim. Çünkü oradaki halk beni çok sever. Şimdi o beni sevenlere sesleniyorum. Bu Netanyahu denen adam İsrail halkını düşünmüyor, sadece kendi egosunu tatmin ederken masum insanlar ölüyor. Bütün dünya ayaklanmışken tüm İsrail halkına sesleniyorum siz neden ayaklanmıyorsunuz? Unutmayın Netanyahu batan güneştir. Sizi karanlığa götürür. Doğan güneş sizi aydınlığa götürür. Kendinize doğan güneş bulun."

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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