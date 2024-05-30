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İsrail, Filistinlileri açlığa mahkum etti! 7 aylık bebeğin görüntüsü tüyleri diken diken etti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsrail, Filistinlileri açlığa mahkum etti! 7 aylık bebeğin görüntüsü tüyleri diken diken etti
İsrail, Gazze, Netanyahu, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İşgal topraklarında kurulduğu günden beri sistematik bir şekilde katliamlarını sürdüren İsrail, 7 Ekim’de başlattığı saldırılarını yoğunlaştırdı. 40 bine yakın sivili katleden İsrail, bölgede nefes alacak alan bırakmazken, gıda yardımlarına da engel oluyor. Bombardımandan kurtulan Filistinliler bu kez açlıktan ölüyor.

İsrail, dünyanın gözü önünde katliamlarına devam ediyor. UAD’nin Gazze ve Refah lehine aldığı karara da aldırış etmeyen Netanyahu, saldırı talimatlarına son vermiyor. Her gün yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği Gazze’deki kan donduran görüntülere bir yenisi daha ekleniyor.

İsrail, Filistinlileri açlığa mahkum etti! 7 aylık bebeğin görüntüsü tüyleri diken diken etti - 1. Resim

BOMBARDIMANDAN KURTULDU AÇLIKTAN ÖLDÜ

Hedef gözetmeden havadan ve karadan vuran İsrail, ‘soykırım bebek katili’ olarak tarihe kazındı. Geçtiğimiz günlerde çadır kente yaptığı yoğun bombardıman sonucu diri diri yanan siviller nedeniyle diplomatlar da dahil milyonlardan sert tepkiler gelmişti. Şimdiyse yine açlıktan ölen bir yetmenin görüntüleri adeta kan dondurdu.

İsrail, Filistinlileri açlığa mahkum etti! 7 aylık bebeğin görüntüsü tüyleri diken diken etti - 2. Resim

YARDIMLARIN YASAKLANMASI SONUCU BİR BEBEK DAHA AÇLIKTAN ÖLDÜ

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı günlerde dünyaya gelen Fayiz Ebu Ataya adlı bebek, İsrail tarafından sınır kapılarının kapalı tutulması ve kente gıda ile tıbbi yardımların ulaşamaması sonucunda, yetersiz beslenme nedeniyle vefat etti. 7 Aylık bebeğin cenazesi, Deyr Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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