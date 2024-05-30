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Haberler > Dünya > İsrail'in 45 sivili öldürdüğü kamp saldırının uydu görüntüleri ortaya çıktı! Dünya bu kareleri konuşuyor

İsrail'in 45 sivili öldürdüğü kamp saldırının uydu görüntüleri ortaya çıktı! Dünya bu kareleri konuşuyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gazze, Refah ve Batış Şeria'yı kana bulan İsrail ordusu, yoğun karşılık gördüğü Cibaliye Kampı bölgesinden çekildi. İsrail'in 45 sivili katlettiği çadır saldırısına ait uydu görüntüleri ortaya çıktı. Çadır kampın bombardıman öncesindeki ve sonrasındaki görüntüleri dünya gündemine oturdu.

30.05.2024 09:24

İSRAİL CİBALİYE KAMPI'NDAN ÇEKİLDİ

12 Mayıs'tan bu yana kamptaki Filistin direnişiyle şiddetli çatışmaların ardından Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Kampı'ndan çekildi.

İsrail'in 45 sivili öldürdüğü kamp saldırının uydu görüntüleri ortaya çıktı! Dünya bu kareleri konuşuyor - 1. Resim

30.05.2024 09:11

3 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bir, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 askerinin daha öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 291'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 642'ye yükseldi.

30.05.2024 06:23

SEBZE PAZARI ATEŞE VERİLDİ

Filistinlilere karşı soykırım uygulayan İsrail, Gazze, Refah ve Batı Şeria'da insanlık suçu işlemeye devam ediyor. İsrail işgal ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki sebze pazarını ateşe verdi.

İsrail'in 45 sivili öldürdüğü kamp saldırının uydu görüntüleri ortaya çıktı! Dünya bu kareleri konuşuyor - 2. Resim

30.05.2024 09:34

UYDU GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

İsrail ordusu, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararına karşılık Refah'ta Filistinlilerin çadırlarına bomba saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 45 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in 45 sivili öldürdüğü kamp saldırının uydu görüntüleri ortaya çıktı! Dünya bu kareleri konuşuyor - 3. Resim

Kampın, 26 Mayıs ve 29 Mayıs olmak üzere İsrail saldırısından önceki ve sonraki halinin uydu görüntüleri paylaşıldı.

İsrail'in 45 sivili öldürdüğü kamp saldırının uydu görüntüleri ortaya çıktı! Dünya bu kareleri konuşuyor - 4. Resim

Yer: Refah

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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