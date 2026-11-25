2027 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak açıklandı. MTV’den pasaport harcına, trafik cezalarından ehliyet ücretlerine kadar birçok kalemde artış gündeme gelirken gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın indirim yetkisini kullanıp kullanmayacağına çevrildi.

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Yeni yılda vergi, harç ve cezalara yapılacak zam oranı belli oldu. 2027 yılı için Yeniden Değerleme Oranı (YDO) yüzde 27,83 olarak belirlenirken, gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çevrildi. Erdoğan’ın Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), pasaport, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı, noter ve tapu harçları ile bazı vergi cezalarındaki artış oranını yüzde 50’ye kadar indirme yetkisi bulunuyor.

Ekonomi yönetimi daha önce “yönetilen ve yönlendirilen fiyatların” enflasyon hedefiyle uyumlu seyredeceğini, bu doğrultuda 2027 yılı için yüzde 21’lik hedef açıklamıştı. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın indirim yetkisi dahilindeki bazı harç ve vergilerde artış oranını aşağı çekmesine kesin gözüyle bakılıyor. Nitekim 2026 yılı için YDO yüzde 25,49 olarak belirlenmiş, Cumhurbaşkanı’nın indirim yetkisini kullanmasıyla bu oran yüzde 18,95’e düşürülmüştü.

Yeniden değerleme oranı 2027 için %27,83 oldu: Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek

10 YILLIK PASAPORT 17 BİN 142 LİRA

YDO’nun herhangi bir indirim yapılmadan uygulanması durumunda, 2026 yılında 13 bin 410 lira olan 10 yıllık pasaport harcı 2027’de 17 bin 142 liraya yükselecek. Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıt harcı 54 bin 258 liradan 69 bin 358 liraya çıkacak. Halen bin 250 lira olan yurt dışı çıkış harcı ise bin 598 lira olacak.

Yeniden değerleme oranı 2027 için %27,83 oldu: Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek

TRAFİK CEZALARINDA ARTIŞ

Yeni yılda trafik cezaları da yüzde 27,83 oranında artacak. Buna göre kırmızı ışıkta geçmenin ve seyir hâlinde cep telefonu kullanmanın cezası 6 bin 391 liraya yükselecek. Alkollü araç kullanmanın cezası 31 bin 957, ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 51 bin 132 lira olacak. Drift atmanın cezası 178 bin liraya, trafikte kavga çıkarmanın cezası ise 230 bin liraya ulaşacak. Hız sınırını aşan sürücülere uygulanacak cezalar da ihlalin derecesine göre 2 bin 556 lira ile 38 bin 349 lira arasında değişecek.

Yeniden değerleme oranı 2027 için %27,83 oldu: Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek

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EHLİYET HARÇLARI DA ARTIYOR

Yeniden değerleme oranıyla birlikte ehliyet harçlarında da artış yaşanacak. A1, A2 ve A3 sınıfı ehliyet harcı 2 bin 862 liraya, B sınıfı ehliyet harcı 8 bin 633 liraya yükselecek. Yeni ehliyetlerin yenilenmesi için ödenecek tutar 516 lira olacak. Kimlik değiştirme ve kayıp kimlik bedeli ise 281 liraya çıkacak

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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