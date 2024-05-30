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Milli boksör Mücahit İlyas, İsrailli rakibini yendi! Filistin'e destek mesajı gönderdi

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Milli boksör Mücahit İlyas, İsrailli rakibini yendi! Filistin&#039;e destek mesajı gönderdi

Spor Haberleri

Tayland'da düzenlenen 2. Dünya Olimpiyat Kota Elemeleri'nde milli boksör Mücahit İlyas, İsrailli rakibi Yan Zak'ı yendikten sonra ringde Filistin'e destek mesajı gönderdi.

Türkiye Boks Federasyonundan alınan bilgiye göre, 92 kiloda ringe çıkan Mücahit, İsrailli rakibini üstün bir oyunla 5-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.

FİLİSTİN'E DESTEK MESAJI 

Maçı kazandıktan sonra boks eldivenlerini çıkaran Mücahit, elindeki bandajlarda yazan "FreeGazze" yazısını kameralara göstererek Filistin'e destek verdi.

Düzenleyen:  - Spor
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