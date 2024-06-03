Müge Anlı’daki sapık üvey baba dehşetinde tüyler ürperten detaylar! Öz kızlarını da istismar etmiş

Müge Anlı’da ortaya çıkan istismar olayı Türkiye’nin gündemine oturdu. Üvey kızlarına tecavüz eden Selahattin Yalnız hakkında mahkeme kararını verdi. Yalnız tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Anlı bugünkü programında sapık adam hakkında mide bulandıran başka detaylar da paylaştı. Yalnız’ın öz kızlarını da istismar ettiği belirtilirken, farklı kadınlardan toplamda 11 çocuğu olduğu öğrenildi.

ATV’de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında mide bulandıran bir istismar olayı gündeme geldi. Evden kaçan kızlarını aramak için stüdyoya gelen Selahattin Yalnız’ın kızlarına yıllardır tecavüz ettiği ortaya çıktı. Canlı yayında gözaltına alınan Yalnız ve nikahsız yaşadığı eşi Fitnat Ertekin 5 saat boyunca sorgulandı. Mahkeme Yalnız’ın cinsel istismar suçundan tutuklanmasına karar verirken, Ertekin serbest bırakıldı.

Yaşananların ardından bugünkü programda ise yeni detaylar ortaya çıktı. Hem Müge Anlı hem de yayına bağlanan Selahattin Yalnız’ın dayısı Necati Bayar korkunç gerçekleri tek tek anlattı. Yalnız’ın farklı kişilerden 11 çocuğu olduğu ve karşı komşusuna da tecavüz ettiği öğrenildi.

MEĞER 11 ÇOCUĞU VARMIŞ

Selahattin Yalnız’ın birçok kadından çocuğu olduğunu söyleyen Müge Anlı, şöyle konuştu:

“Bir sürü çocuğu var bu adamın. Bizim saydığımız 11 tane. 3 tane mi 4 tane mi ne karısından. Gayrimeşru çocuğu var, onu vermişler yurda. Dün Avustralya'dan bizi aradılar. Adama bak bir de kalkmış Avustralya'ya da gitmiş. Bunlar Avustralya'ya gitmiş, bir de oraları da karıştırmış, oralardan sınır dışı edilmiş falan. Sonra yani bizi de ne kadar kötü temsil ediyor bu insanlar ya. Senin ne işin var Avustralya'da? Şimdi söyleyeyim Selahattin'in Avustralya'da 2 erkek, 8 kızı, ayrıca 1 tane de Yunan asıllı çocuğu olduğu biliniyor.”

AVUSTURALYA’DAN SINIR DIŞI EDİLMİŞ

Müge Anlı, Selahattin Yalnız’ın dayısı Necati Bayar’ın programa ulaştığını söyledi. Anlı, Bayar’ın kendisine anlattıklarını şu sözlerle aktardı:

“Ben şimdi kendisiyle konuşacağım ama söylediklerini şöyle kısaca söyleyeyim. Selahattin ilk eşiyle 6 ay evli kalmış. İlk eşini darp etmiş, kalçasından bıçaklamış. Çocukları yoktu bu yaşananlardan sonra boşandılar diyor. Sonra Selahattin'i Avustralya'da akıl hastanesine yatırdılar, orada bir hafta 10 gün kadar yattı herhalde bu öfkesinden dolayı.

İkinci olarak Kıbrıslı biriyle evlenmiş, onunla da 15- 20 sene evli kalmış. 3 ya da 4 kızları oldu diyor, sonra kadın boşanmak istemiş, boşanmış. Ne yaptı ne ettiyse çocukların velayetini almış. Daha sonra öğrendik ki karısıyla evliyken 16 ya da 18 yaşında karşı komşusunun kızına tecavüz etmiş, kız hamile kalmış. Bu birliktelikten olan çocuğu doğurmuş dünyaya gelen bebeği direkt hastaneden yurda vermişler. Üçüncü olarak yine Avustralyalı bir kadınla evlenmiş ondan da iki kızı bir oğlu var, şu an neredeler bilmiyorum. Avustralyalı kadını da darp ettiği için cezaevine giriyor. Cezaevine girdiğinde o diğer eşi Cemaliye çocukların velayetini alıyor. Bunu da Avustralya'dan sınır dışı ediyorlar, bütün bunlar hep Avustralya'da yaşanıyor. Ne yazık ki o çocukların velayetini aldığında da çocukların da annelerine yaptığı açıklamalar çok hoş olmamış. Bunlar orada da ortaya çıkmış işte oradan da deport edilmiş.”

ÖZ ÇOCUKLARINA DA TECAVÜZ ETTİĞİ İDDİASI

Yayına bağlanan Necati Bayar da programda anlattıklarıyla kan dondurdu. Bayar açıklamalarında şunları söyledi:

“İlk evliliğini teyzesinin kızıyla yaptı. Bu evlilik 6 ay sürdü. Ben 85 senesinde Türkiye'ye geldim, benim yanımda kalıyordu Ondan sonra ben ona bir ayrı ev tuttum, evimi bırakmadım yani. Ben Türkiye'den 3 ay annem babamı görüp Türkiye'den geriye dönünce bu Kıbrıslı bir kızla tanışıyor, bana geldi illa dayı işlemeye gideceğiz dedi. O kıza da anlattım ben bunları ama beni dinlemedi, evlendiler Ondan sonra dört tane kızı oldu bundan. Sizin yayınınız için ben bugün o kızı buldum. En ufak çocuğu 3-5 yaş arasında tecavüze uğradı. Ortanca çocuğu 4 yaşındayken tecavüze uğradım diyor. Ortanca çocuk 6-11 yaşları arasında tecavüze uğradığını söylüyor. Üçüncü hanım olan Avusturalyalı kızdan da 2 kız 2 oğlan var. 13 yaşındaki kızın da 13 yaşındayken tecavüze uğrandığı söyleniyor. Elimde 4 sayfa ifade var, bunları size gönderebilirim.”

MÜGE ANLI: GÜN YÜZÜ GÖRMESİN İNŞALLAH

Yaşananlara sinirlenen Müge Anlı, “Bu adam bir daha gün yüzü görmesin inşallah, kendi öz kızlarına da bu rezilliği yaşatmış” diyerek tepki gösterdi.

“KOMŞUSUNUN KIZINA DA TECAVÜZ ETMİŞ”

Açıklamasına devam eden Necati Bayar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İkinci hanımının karşı komşusunun kızına da tecavüz etmiş. Yunanlı bir aileyle karşı karşıya oturuyorlar. Onun kızlarına tecavüz ediyor. Kız hamile kalıyor, ailesinden utanıyor, bir hastanede doğum yapıyor. O çocuğu da bir doktora vermişler evlatlık olarak, bunu da bugün öğrendim.”