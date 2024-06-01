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Müge Anlı'da istismar skandalı ortaya çıkmıştı! Sapık üvey baba Selahattin Yalnız için karar verildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Muğla, Cinsel İstismar, Tutuklama, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Müge Anlı’nın programında üvey kızlarına yıllarca tecavüz ettiği ortaya çıkan Selahattin yalnız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çocuklarını istismar eden babayı hiçbir avukatın savunmak istemediği öğrenilirken, Yalnız’a baro avukat görevlendirdi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yanında yaşadığı üvey kızlarına cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkan Selahattin Yalnız ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 

ÜVEY KIZLARINA YILLARCA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNMUŞ

Muğla’nın Ortaca ilçesinde Selahattin Yalnız, birlikte yaşadığı Fitnat Ertekin ile 2 gün önce Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmış, Fitnat Ertekin’in kızı B.D. (18) ile evlerinde kalan F.T.B.’nin kendisine uyku ilacı verip, parasını alarak kaçtıklarını iddia etmişti.

Olayla ilgili başlatılan araştırmalar neticesinde evden kaçan kızlar, dün yine aynı programa katıldı. Programda şok eden bir gelişme yaşandı. Programda canlı yayınla Selahattin Yalnız’ın evine bağlanan Müge Anlı, Selahattin Yalnız’ın evden kaçan 2 kızın yanı sıra, Fitnat Ertekin’in yanlarında yaşayan diğer kızını da yıllardır cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Müge Anlı, “Senin bu kızlara neler yaptığının bütün videoları elimde, sen bu kızları nasıl buraya aramaya geldin ahlaksız” dedi.

Üvey kızlarını yıllarca istismar ettiği ortaya çıkmıştı! Sapık üvey baba Selahattin Yalnız için karar çıktı - 1. Resim

İDDİALARI REDDETTİ

Selahattin Yalnız ise iddiaları reddederek, videoların gerçek olduğunu ancak o sırada uyku ilacı verdiklerini ve bilincinin yerinde olmadığını iddia etti. Programda söz alan Fitnat Ertekin ise, Selahattin Yalnız’ın 3 kız ile kendisinin kocası olduğu yönünde söylemde bulundu. Ayrıca programda Selahattin Yalnız’ın kızlara şiddette de bulunduğu iddia edildi.

YAYIN İHBAR KABUL EDİLDİ, EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Olayın ortaya çıkmasının ardından Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Selahattin Yalnız’ın yaşadığı eve gelerek, Selahattin Yalnız ile birlikte Fitnat Ertekin’ı gözaltına aldı. Selahattin Yalnız bugün saat 13.00 sıralarında emniyete getirildiği sırada bazı vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi, polis olayları güçlükle önledi.

Olayın duyulması üzerine gün içinde çok sayıda vatandaş Ortaca Emniyet Müdürlüğü önüne akın etti. Olası olayların önlenmesi için Ortaca’ya, çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar sloganlarla yaşanan olaya tepki gösterdi.

Üvey kızlarını yıllarca istismar ettiği ortaya çıkmıştı! Sapık üvey baba Selahattin Yalnız için karar çıktı - 2. Resim

6 SAAT İFADE VERDİ

Yaklaşık 6 saat süren ifade işlemlerinin ardından, Selahattin Aydın ile Fitnat Ertekin, tutuklanma istemiyle Ortaca Adliyesi’ne sevk edildi.

Zanlıların emniyetten çıkışı sırasında kalabalık grup saldırmak istedi ancak polis ekipleri engel oldu. Her iki zanlı da geniş güvenlik önlemleri altında Ortaca Adliyesi’ne sevk edildi. 

SELAHATTİN YALNIZ TUTUKLANDI

Mide bulandıran olayda yeni bir gelişme yaşandı. Üvey kızlarını istismar eden baba Selahattin Yalnız çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne Fitnat Ertekin ise adli kontrolle serbest bırakıldı. 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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